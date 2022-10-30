أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلا لأهداف استراتيجية تطوير الرياضة التي تمنح مساحة كبيرة من الاهتمام والدعم لتهيئة البيئة الملائمة للنهوض برياضة هذه الشريحة الغالية من أبنائنا.



جاء ذلك خلال استقباله أبطال نادي الطموح الرياضي بعد إنجازهم بإحراز فضيتي بطولة السباحة العالمية لمتلازمة الداون التي أقيمت مؤخرا في البرتغال، وذلك بحضور نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي ونائبتها هدى الخالدي وأعضاء الجهاز الفني والإداري والأبطال مشعل جاسم البدر (فضيتين) ومحمد فايز النيباري ومحمد حازم التركيت (أرقام شخصية جديدة).



وهنأ أبل أبطال الطموح وإدارة النادي والجهازين الفني والإداري ونقل لهم تهنئة وتقدير وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مشيدا بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في المحفل العالمي الذي ضم 23 دولة.



من جانبها، ثمنت رحاب بورسلي استقبال الهيئة للأبطال، مشيدة بالدعم الطيب الذي حظيت به المشاركة من قبل وزير الشباب وهيئة الرياضة والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المشرفة وتقديم صورة مشرقة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتية.