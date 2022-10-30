حقق منتخبنا الوطني لكرة السرعة بداية غير مسبوقة بمنافسات بطولة العالم لكرة السرعة المقامة حاليا في فرنسا وتختتم في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك بالحصول على اول ميداليتين في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة.



ففي منافسات السيدات، حصدت لاعبة المنتخب هبة القحطاني الميدالية البرونزية بعدما نجحت في الوصول للدور قبل النهائي ومن ثم للقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



وفي مسابقة الناشئات، حققت البطلة الواعدة مريم دشتي (11 عاما) الميدالية البرونزية بعد تقديم مستويات لافتة لاقت إشادة مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة والجماهير الحاضرة للمنافسات.



كما تأهل إلى نهائيات السولو والفردي والزوجي رجال كل من سيد جعفر، وميثم دشتي، وفهد حسين، وحسن ومحمد ميرزا للرجال، وسارة القلاف وهبة القحطاني إلى نهائيات زوجي السيدات.