يعقوب العوضي



تصدر فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بطولة الاتحاد بعد فوزه على برقان بثلاثية نظيفة ورفع رصيده إلى 18 نقطة محتلا صدارة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد برقان عند 5 نقاط.

وحقق كاظمة فوزا صعبا على العربي 3-2 ورفع رصيده إلى 17 نقطة ويتراجع لوصافة الترتيب العام خلف الكويت، بينما أصبح رصيد العربي 9 نقاط.

كما فاز الساحل على الصليبخات 3-2 أيضا ورفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي رصيد الصليبخات عند 4 نقاط.

وفاز القادسية على الجهراء 3 -1 ورفع رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز الثالث، فيما بقي الجهراء على رصيده السابق بـ 10 نقاط متراجعا للمركز الرابع.