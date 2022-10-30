يدخل ريال مدريد في اختبار سهل على الورق عندما يستقبل جيرونا اليوم على ملعبه «سانتياغو برنابيو» ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويملك «الملكي» فرصة ثمينة لاستعادة التوازن بعد الخسارة الأولى له هذا الموسم، والتي تلقاها أمام مضيفه لايبزيغ الألماني الثلاثاء في دوري الأبطال.

ولن يكون المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم والمصاب راهنا بفخذه، جاهزا لخوض مباراة اليوم مع ريال مدريد، بحسب ما أعلن مدربه كارلو أنشيلوتي، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انطلاق مونديال قطر في كرة القدم.

تدرب المهاجم المخضرم الجمعة لكنه «لم يكن على ما يرام» بعد الحصة، بحسب ما قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي، رغم أن الفحوص الطبية لم تظهر «أي مشكلة بدنية».

ويتصدر ريال مدريد ترتيب «الليغا» مع 31 نقطة من 11 مباراة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي برشلونة، فيما يحتل جيرونا المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط.

وكشف أنشيلوتي ان بطل أوروبا وإسبانيا استعاد لاعبيه الكرواتي لوكا مودريتش، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وداني سيبايوس، والدومينيكاني ماريانو دياس.

ويلعب اليوم ايضا أوساسونا مع بلد الوليد، وأتلتيك بلباو مع ڤياريال، وريال سوسييداد مع ريال بيتيس.

وفي افتتاح المرحلة، تعادل إسبانيول مع مضيفه مايوركا 1-1.

تقدم فيدات موريكي لمايوركا في الدقيقة 48، قبل أن يدرك خوسي كارلوس لارو التعادل لإسبانيول في الدقيقة 70.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطتين خلف مايوركا صاحب المركز الثاني عشر.

وقلب ألميريا تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 3-1.

ورفع ألميريا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما خسر أتلتيكو مدريد من مستضيفه قادش ٣-2، في الوقت القاتل بعد هدف التعادل لجواو فيلكس المتأخر في الدقيقة 89.