سجل البلجيكي كيفن دي بروين ضربة حرة رائعة منح بها مان سيتي حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي 1-0 أمس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم غياب زميله المهاجم الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند بسبب الإصابة.



وقفز «السيتي» مؤقتا إلى الصدارة مع 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل اليوم نوتنغهام فوريست متذيل الترتيب.

وسجل دي بروين هدف مان سيتي الوحيد من ركلة حرة مباشرة نفذها من فوق الحائط البشري وسكنت المقص الأيمن البعيد (49)، مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم.



ومن أصل أهدافه الستين في الدوري الإنجليزي، سجل نجم منتخب بلجيكا 25 من خارج المنطقة (42%)، مقابل 55% مثلا لديفيد بيكام و44% للدنماركي كريستيان إريكسن.



وفي مواجهة أخرى، ضرب برايتون نظيره تشلسي برباعية هزت شباك الفريق اللندني، فيما لم يستطع رجال المدرب الانجليزي غراهام بوتر مجاراة مستضيفهم، وسجلوا هدفا وحيدا لتنتهي المواجهة بفوز برايتون 4-1، ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما بقي «البلوز» على رصيدهم السابق 21 نقطة، وفي المركز الخامس، وفي مواجهة ثالثة انتفض توتنهام على مستضيفه بورنموث، ليسجل ثلاثة أهداف متتالية، ويخرج فائزا 3-2، بعدما كان متأخرا 2-0 حتى الدقيقة الـ 57 من عمر المباراة، ليرفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الـ 14، وتعادل برينتفورد مع ولفرهامبتون 1-1، وتفوق كريستال بالاس على ضيفه ساوثمبتون 1-0، كما دك نيوكاسل شباك ضيفه استون فيلا بـ4-0.



ويسعى «المدفعجية» لتفادي أي مفاجأة من نوتنغهام، خاصة في ظل رغبته الكبيرة في الفوز والحفاظ على صدارة ترتيب «البريمييرليغ».



ويستعد مان يونايتد لمواجهة قوية مع ضيفه وست هام يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد».

وكشف المدير الفني لمان يونايتد إريك تين هاغ موقف الفرنسي أنتوني مارسيال، من العودة للمشاركة مع الفريق بعد غيابه عن المباريات الماضية، بسبب الإصابة.



وكان مارسيال قد شارك لمدة 45 دقيقة أمام ليفربول في أغسطس الماضي، ثم شارك كبديل أمام مان سيتي بالدوري وأومونيا بـ «اليوروبا ليغ» مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتعرض لإصابة أمام إيفرتون.



وقال تين هاغ في مؤتمر صحافي قبل مواجهة وست هام: «مارسيال يحرز تقدما ويتدرب على العشب منفردا تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية، أتمنى أن يلعب معنا قبل انطلاق المونديال».



وأضاف: «تعرض لإصابة جديدة أمام إيفرتون، كان أمرا مزعجا له ولنا، لقد ظهر بمستوى جيد بالفترة التحضيرية، ورغم قلة عدد الدقائق التي شارك فيها لكنه تمكن من تسجيل 3 أهداف».