تابع بايرن ميونيخ صحوته وانتزع الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه ماينز 6-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.



وحسم حامل اللقب في آخر عشرة مواسم نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، قبل أن يضيف مثلها في الثاني.



وبكر الفريق «البافاري» بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه سيرج غنابري، وأضاف الواعد جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 28، وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 43 انبرى لها ساديو ماني، لكن الحارس روبن تسنتنر تصدى لها فتهيأت مجددا أمام الدولي السنغالي الذي تابعها داخل المرمى.



وأهدر مهاجم ماينز جوناثان بوركاردت ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تابعها السويسري سيلفان فيدمر في شباك الحارس زفن أولرايش.



وعزز لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا تقدم بايرن مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مانيه (58).



وأضاف البديل الفرنسي الواعد ماتيس تيل الهدف الخامس بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان ماني (79).



وقلص الدنماركي ماركوس إينغفارتسن الفارق مجددا (82)، لكن تشوبو موتينغ أعاده إلى سابق عهده بختمه المهرجان بالهدف السادس اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (86).



وأكد بايرن ميونيخ انتفاضته المحلية في الآونة الأخيرة بعد سلسلة مخيبة من أربع مباريات دون فوز (ثلاثة تعادلات وخسارة)، تلتها أربعة انتصارات في المباريات الخمس الأخيرة محليا خولته احتلال الصدارة بفارق نقطتين أمام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد.



ورفع بايرن ميونيخ الذي حقق الفوز السادس تواليا في مختلف المسابقات، رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز عند 18 نقطة.



وعاد لايبزيغ إلى نغمة الانتصارات محليا بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين سجلهما مهاجماه الدوليان الفرنسي كريستوفر نكونكو (32) وتيمو فيرنر (83).



وصعد لايبزيغ الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق الاهداف أمام بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الرابع لاحقا، فيما مني ليفركوزن بخسارته الثانية في أربع مباريات في البوندسليغا بقيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو فتراجع الى المركز السادس عشر.



ووضع فولفسبورغ حدا لثلاثة تعادلات متتالية وحقق فوزه الثالث هذا الموسم عندما قسا على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليكس نميشا (27 و58) وريدله باكو (35) والدنماركي يوناس ويند (80).



وتخلص شتوتغارت من المركز السادس عشر بفوزه الصعب على ضيفه أوغسبورغ بهدفين للغيني سيرهو غيراسي (15) وفالديمار أنطون (90+1) مقابل هدف لفلوريان نيدرليشنر (4).



واستفاد شتوتغارت من سقوط ليفركوزن امام لايبزيغ ليرتقي الى المركز الخامس عشر.