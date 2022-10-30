استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر كأس العالم.



وأكد الحجرف في بيان موقف دول مجلس التعاون الداعم لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتباره انتهاكا للأعراف والتقاليد الديبلوماسية والقوانين الدولية.



وقال الحجرف إن قطر ماضية في تحقيق الانجازات واستضافتها بطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وكانت فيزر قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية، فيما استدعت وزارة الخارجية القطرية اول من امس سفير ألمانيا لدى قطر كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.