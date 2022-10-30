قاد نجم هجوم نابولي فيكتور أوسيمين فريقه لتحقيق انتصار كبير على ساسوولو 4-0 مساء أمس في انطلاق منافسات المرحلة الـ 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل أوسيمين 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق (4 و19 و77)، وأحرز الهدف الآخر الجورجي الموهوب كيفيتشا كافارتشخيليا (36)، ليرفع «البارتينوني» رصيده إلى 32 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 15 نقطة في المركز التاسع.



ويسعى ميلان المنتشي بفوزه الكبير والثمين على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، إلى مواصلة صحوته المحلية عندما يحل ضيفا على تورينو العاشر اليوم.

وكسب النادي اللومباردي مبارياته الأربع الأخيرة محليا وانتزع المركز الثاني من أتالانتا وهو يمني النفس بتحقيق فوزه الخامس تواليا لتأمين موقعه قبل اختباره الحاسم أمام سالزبورغ النمساوي الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري الأبطال حيث يكفيه التعادل لبلوغ ثمن النهائي.

وقد يجد النادي اللومباردي نفسه ثالثا قبل رحلته إلى تورينو لأن أتالانتا الثالث بفارق نقطتين عنه يخوض قبله بثماني ساعات اختبارا في المتناول أمام إمبولي الثاني عشر. ويأمل أتالانتا في استعادة التوازن بعد خسارته أمام ضيفه لاتسيو 0-2 في المرحلة الماضية، وكانت الأولى له هذا الموسم.



ويلعب اليوم أيضا كريمونيسي مع أودينيزي، وسبيتسيا مع فيورنتينا، ولاتسيو مع ساليرنيتانا.



ألمانيا



سحق بايرن ميونيخ ضيفه ماينز 6-2 أمس ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وتألق ساديو ماني في المباراة، حيث سجل السنغالي هدفا وصنع هدفين، كما هز سيرج غنابري وجمال موسيالا وليون غوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.



ورفع بايرن رصيده بعد الفوز إلى 25 نقطة في صدارة «البوندسليغا» متقدما بنقطتين على أونيون برلين صاحب المركز الثاني، فيما تراجع ماينز إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.



وفي مواجهات أخرى، تغلب لايبزيغ على ضيفه بايرليفركوزن 2-0، وفولفسبورغ على بوخوم 4-0، وشتوتغارت على أوغسبورغ 2-1.



إلى ذلك، ارتقى فيردر بريمن للمركز السادس بفوزه القاتل على ضيفه هرتا برلين 1-0 في افتتاح المرحلة الـ 12 من الدوري الألماني.



وتختتم المرحلة اليوم، فيلعب المتصدر أونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشالكه مع فرايبورغ، وكولن مع هوفنهايم.



فرنسا



انفرد لنس بالمركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه تولوز 3-0 في افتتاح المرحلة الـ 13 من بطولة فرنسا.



ورفع لنس رصيده في المركز الثاني إلى 30 نقطة ليفض شراكته مؤقتا مع لوريان الذي بات يتوجب عليه الفوز في مواجهته الصعبة أمام ضيفه نيس اليوم لتقاسم الوصافة مجددا.



ويلعب اليوم كذلك أوكسير مع أجاكسيو، وبريست مع رينس، ونانت مع كليرمون فيران، ورين مع مونبلييه، وموناكو مع أنجيه، وليون مع ليل.