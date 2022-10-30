سجل البلجيكي كيفن دي بروين ضربة حرة رائعة منح فيها مان سيتي حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي 1-0 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم غياب زميله المهاجم الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند بسبب الاصابة.



وقفز سيتي مؤقتا إلى الصدارة مع 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل الأحد نوتنغهام فوريست متذيل الترتيب.



وفي مباريات أخرى، استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوز قاتل على مضيفه بورنموث 3-2 معززا موقعه في المركز الثالث.



وحول توتنهام تخلفه بثنائية الويلزي كيفر مور (22 و50) إلى فوز غال بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها راين سيسينيون (57) وبن ديفيس (73) والأوروغوياني رودريغو بنتانكور (90+2).



وعوض توتنهام خسارته المباراتين الاخيرتين امام مان يونايتد ونيوكاسل، فحقق فوزه الثامن هذا الموسم رافعا رصيده غلى 26 نقطة.



وتابع نيوكاسل نتائجه الرائعة في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة وذلك عندما أكرم وفادة ضيفه أستون فيلا برباعية نظيفة.



وفض نيوكاسل شراكة المركز الرابع مع تشلسي بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة مقابل 21 للنادي اللندني الذي مني بخسارة مذلة أمام مضيفه برايتون 1-4.



وأكرم برايتون وفادة مدربه السابق غراهام بوتر وثأر من الأخير بعد رحيله عن إدارته الفنية للإشراف على تدريب تشلسي خلفا للألماني توماس توخل المقال من منصبه.



وللمصادفة، لم يخسر بوتر في أول تسع مباريات له منذ مغادرة برايتون الشهر الماضي، قبل أن يسقط أمام فريقه السابق.



وعلى النقيض من ذلك، لم يفز برايتون في أول خمس مباريات له تحت قيادة مدرب الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي.



وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها تشلسي ومدربه الجديد بوتر في تحقيق الفوز في الدوري فتجمد رصيده عند 21 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز مان يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد الأحد.



وتعادل برنتفورد مع ولفرهامبتون بهدف لبن مي (50) مقابل هدف للبرتغالي روبن نيفيش (52).



وفاز كريستال بالاس على ساوثمبتون بهدف وحيد سجله الفرنسي أودسون إدوار (38).