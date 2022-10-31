مفرح الشمري



قام وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة الى الفنان القدير محمد المنيع للاطمئنان على صحته حيث يرقد حاليا في أحد المستشفيات الخاصة اثر الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل ايام.



وتمنى الوزير للفنان القدير محمد المنيع الشفاء التام من وعكته الصحية والعودة الى منزله سالما معافى.



من جهته، قال الفنان القدير محمد المنيع لـ«الأنباء» بعد زيارة الوزير المطيري للاطمئنان عليه «بيض الله وجهه على العنوة والله يوفقه في عمله والله يبعد عنه كل مكروه».



كما قام الوزير عبدالرحمن المطيري بزيارة للفنان القدير محمد المنصور الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.



هذا، وحضر الزيارة الفنان القدير حسين المنصور الذي شكر الوزير المطيري على زيارته لشقيقه محمد، متمنيا له الصحة والعافية والتوفيق في عمله.