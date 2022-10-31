استطاع المخرج الشاب جاسم العازمي أن يترك بصمة مهمة من خلال التعاون مع الفنان الكبير عبدالله الرويشد في 8 أغنيات مصورة حملت توقيع العازمي فضلا عن عمل آخر مع الفنان مطرف المطرف، جاسم عبر في تصريحات صحافية عن سعادته بالتعاون مع بوخالد، مؤكدا أن ثقة الرويشد في إمكاناته حملته مسؤولية كبيرة، ولافتا إلى أنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد ومختلف عن السائد في الساحة الفنية ومؤكدا أنه في جعبته العديد من المشاريع الفنية التي سوف يكشف عنها تباعا.



جاسم أيضا قدم فيلما تسجيليا، وتربطه علاقة وثيقة بالكاميرا حيث يرصد من خلالها العديد من اللحظات المهمة ويوثق مواقف لا تنسى من كواليس الحفلات الغنائية، وهي منفذ آخر يعرض من خلاله جاسم أعماله وفق رؤيته الخاصة.