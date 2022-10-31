أكد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر، أن المؤسسة فرغت من إنجاز فيلم تلفزيوني توعوي بعنوان «حياتك ملكك لا تضيعها» للمساهمة في التوعية بمكافحة الجريمة.



وأشار شفيق السيد عمر إلى أن هذا العمل الجديد يأتي تنفيذا للإستراتيجية الجديدة التي تنطلق من خلالها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك والتي تأتي امتداد للإستراتيجية الاعلامية لوزارات الإعلام والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي العربية.



وشدد مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، على ان هذا الفيلم يتناول العلاقة بين شقيقين ضل أحدهما الطريق لكنه في الوقت ذاته يحاول أن يحمي شقيقه الأصغر من أجل رعاية والدتهم والاستمرار في الحياة بعيدا عن الآثار السلبية التي تخلفها الجريمة، مشيرا إلى أن الفيلم أنتجته المؤسسة بمواصفات فنية عالية الجودة وعبر فريق من الكوادر الفنية الخليجية كما صور الفيلم في عدد من دول المنطقة.



وقال شفيق السيد عمر إن المؤسسة وخلال زمن قياسي أنجزت عددا من المشاريع الإعلامية والفنية التي وجدت طريقها للجمهور في دول مجلس التعاون الخليجي عبر وسائل التواصل وحسابات المؤسسة الالكترونية، وان المؤسسة تحضر لعدد جديد من المشاريع التي تأتى بناء على توصيات وزارات الإعلام والثقافة في دول المجلس وأيضا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية.