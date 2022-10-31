مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، اختتمت الدورة 22 من مهرجان الكويت المسرحي امس الاول على خشبة مسرح الدسمة بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الانصاري الذي ناب عن الوزير عبدالرحمن المطيري.



تضمن حفل الختام لوحة تعبيرية عن المنافسة الشريفة في المهرجانات المسرحية حملت بين طياتها الكثير من الرسائل الجميلة لعل وعسى ان تصل للجميع لوضع معايير معينة للمنافسة، وتصدى لإخراج هذه اللوحة المخرج يوسف الحشاش، ومن ثم ظهر عريف الحفل المذيع هاشم الذي رحب بالحضور وبضيوف المهرجان وبعدها قدم بانوراما عن الاعمال والفرق المشاركة قبل ان ينادي رئيسة لجنة تحكيم المهرجان د.نورة العتال لإلقاء كلمتها التي جاء فيها «لقد وجدت اللجنة ان بعض العروض قد تنقصها الخبرة العملية في بعض مفردات العرض المسرحي ولكنها محاولات شجاعة»، وقد استغرب الحضور من هذه العبارة التي لم يستوعبها الجمهور لأنها مطاطية وهي منوطة بأعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض المسرحية لأنه ليس من المعقول ان مهرجانا نعيش دورته الـ 22 وحتى هذه اللحظة (حسب كلام رئيسة لجنة التحكيم) هناك عروض تنقصها الخبرة العملية، لأن جميع العروض كان بها عنصر خبرة اما في التمثيل او الاشراف العام!



أما عضو لجنة التحكيم الفنان البحريني خالد الرويعي فاستعرض توصيات اللجنة التي دعت إلى فتح مجال المنافسة على كل جوائز المهرجان للمقيمين في الكويت أو تحديد عدد معين منهم للدخول في دائرة المنافسة.



وأشارت اللجنة في توصياتها إلى أن بعض العروض المسرحية تعتمد على الشكل دون المضمون والقراءة الباحثة حول الفكرة والنص وأن هناك لبسا في تناول مصطلحات الاقتباس والإعداد والدراماتورج الذي من شأنه أن يؤسس لمفاهيم خاطئة في المستقبل، لذلك تؤكد اللجنة أهمية ضبط المصطلحات كما هو متفق عليه.



وقد حققت فاطمة خالد جائزة «الأنباء» للممثلة الواعدة عن دورها في مسرحية «الهجين»، بينما حقق الممثل حسين الحداد جائزة «الأنباء» للممثل الواعد، كما حققت فرقة مسرح الخليج العربي 5 جوائز، بينها جائزة افضل عرض متكامل من خلال عرضها «طاهرة»، وفرقة مسرح الشباب حققت 7 جوائز حصدتها مسرحيتها «لنشرب القهوة» بينما حصلت فرقة المسرح الكويتي على جائزتين ولم تحصل فرقة المسرح الشعبي وشركة جالبوت على اي جوائز تذكر.



معايير الفوز..!



ودي اعرف شنو معايير لجان التحكيم باختيار الفائزة بجائزة افضل ممثلة دور أول، هل هو عن مساحة الدور، او عن التأثير في احداث المسرحية، والمشكلة لما تسأل لا أحد يعطيك جواب.

الفنانة فاطمة الطباخ اجمع عليها الكل بأنها تستحق افضل ممثلة دور اول للشخصية التي قدمتها والتي أبدعت فيها وفي المقابل الفنانة احلام حسن قدمت الشخصية بطريقة جميلة وفازت بالجائزة، والغريب انه قبل اعلان اسم الفائزة بهذه الجائزة كانت الأغلبية في المسرحية تنادي باسم فاطمة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن!





ترشيح للواعدة والدور الثاني!



خطأ تقديري وقعت فيه لجنة التحكيم بترشيح غدير حسن وفاطمة خالد لجائزة افضل ممثلة واعدة، وبعد الاعلان عن فوز فاطمة، تم ترشيح الاثنتين لجائزة افضل ممثلة دور ثان وتمت اضافة اسم الفنانة سماح معهما، الأمر الذي استغربه الحضور مع ان هناك عددا من الفنانات باستطاعة اللجنة ترشيحهن..أفيدونا أفادكم الله!



جوائز الدورة 22 من مهرجان الكويت المسرحي



أفضل ممثل واعد من جريدة «الأنباء»



حسين الحداد عن «لنشرب القهوة»



افضل ممثلة واعدة من جريدة «الأنباء»



فاطمة خالد عن «الهجين»



افضل مكياج مسرحي من شركة سبارك



عبدالعزيز الجريب - «تفضلوا على العشاء»



أفضل أزياء



ابتسام الحمادي عن «طاهرة»



أفضل مؤثرات صوتية

يوسف الحشاش «لنشرب القهوة»



أفضل ديكور

خلود الكندري عن «طاهرة»



أفضل إضاءة

فاضل النصار «طاهرة»



أفضل ممثلة دور ثان

سماح «لنشرب القهوة»



أفضل ممثلة دور أول

أحلام حسن عن «طاهرة»



أفضل ممثل دور ثاني

وسف الحشاش عن «لنشرب القهوة»



أفضل ممثل دور أول (جائزة الفنان كنعان حمد)

عبدالعزيز بهبهاني «تفضلوا على العشاء»



أفضل نص مسرحي

فيصل العبيد عن «لنشرب القهوة»



أفضل إخراج مسرحي وجائزة الراحل منصور المنصور



محمد المزعل عن «لنشرب القهوة» فرقة مسرح الشباب



أفضل عرض مسرحي متكامل

«طاهرة» - فرقة مسرح الخليج العربي