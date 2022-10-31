شهدت العاصمة المكسيكية مساء أمس الأول «أي ـ ميديا» بحضور سفيرنا في المكسيك وعدد بارز من رجالات المسرح والثقافة في جمهورية المكسيك.



مسرحية «أي ـ ميديا» للمخرج الكويتي سليمان البسام. تسلط الضوء على قوة المنصات الرقمية لتغيير الفضاء السياسي وخلق قصة رمزية واضحة للصراع في القرن الحادي والعشرين.



كما يعالج هذا العمل المقتبس عن النص الإغريقي «ميديا» جملة من القضايا الإنسانية الآنية في علاقتها بالهجرة والنزوح وصراع الهوية والانتماء بين بلدان العالم الثالث والبلدان الأوروبية التي تستقطب إليها مريديها من فارين ومهاجرين.



وقد اشاد العديد من الحضور بالعرض الكويتي.حيث تعتبر مسرحية «أي ـ ميديا» مشروعا بحثيا عن شكل جديد للكتابة المسرحية العابرة للحدود، وسعيا لإيجاد نظم جمالية أصيلة وعميقة تعتمد بساطة الفضاء المسرحي وصفاء الخيارات الضوئية كخيار موازن لكثافة الزخم المشهدي والفعل الشاعري في النص، وصولا إلى معالجة معاصرة تجسد جوهر اللحظة العربية الراهنة.



ويشارك في أداء الأدوار في العمل كل من الفنان سليمان البسام (كاتبا ومخرجا وممثلا) والممثلة السورية حلا عمران التي تفاعل الجمهور مع أدائها الذي رآه كثيرون ملفتا نجحت من خلاله في إضفاء سحر الشعر على الصوت والحركة والشخصية التي تتنقل ببراعة بين أكثر الأفكار تعقيدا.



وكانت مسرحية (أي ميديا) قد حصدت عددا بارزا من الجوائز في مهرجانات أيام قرطاج المسرحية وأيضا القاهرة للمسرح التجريبي وقامت بجولة دوليا توقفت خلالها في عدد من العواصم العربية والاوروبية وتتواصل جولتها في عدد من دول اميركا اللاتينية.