عبدالحميد الخطيب



من جديد، يعود الفنان القدير حسن البلام وفريق «قروب البلام» الى المملكة العربية السعودية لتقديم عروضهم المسرحية، وذلك ضمن أنشطة «موسم الرياض 2022» والذي بدأ خلال الفترة القليلة الماضية بحفل ضخم أقيم وسط حضور جماهيري بالآلاف ومتابعة عالمية بالملايين.



يقدم البلام مسرحية جديدة بعنوان «الحرب العالمية السادسة»، بداية من 3 نوفمبر وتستمر الى 13 من الشهر نفسه على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ويشاركه البطولة: زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالله البدر، نوف السلطان، خالد السجاري، علي الحسيني.



تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الأشخاص من مجتمع واحد، مختلفين عن بعضهم البعض، صادف تواجدهم أثناء تعرض شارع عام لانفجار إشعاعي كبير ترك آثاره الخطيرة عليهم، لنرى بعدها قدرتهم على التعايش فيما بينهم بعدما أدركوا أن مصيرهم واحد.



من جانب آخر، كشف البلام، في تصريحات إعلامية له، أن لديه مسلسلا جديدا يحمل اسما مبدئيا «على طريف»، من إنتاجه، وإخراج عيسى ذياب، ويشاركه بطولته فناني «قروب البلام» وآخرين، وقال عن تفاصيل العمل: يتحدث عن زمن آخر، عن الكاوبوي والهنود الحمر، بشكل مختلف، وسيعرض في رمضان المقبل.