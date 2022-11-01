شاركت شركة «KIB تكافل» في الماراثون السنوي الخيري «2022 RunKuwait» بمجموعة من موظفيها، وذلك ضمن أنشطة الشركة المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.



وفي هذا السياق، أشار مدير العلاقات العامة في الشركة عبدالرحمن العطار إلى أن الماراثون شهد مشاركة 500 شخص في سباق 5 و10 كيلومترات، مبينا أن تلك المشاركة من هذا العدد الكبير من الشباب تعكس أهمية العمل التطوعي الخيري والذي يأتي لمساعدة ذوي الهمم وتقديم المساندة لهم، مضيفا أن المبادرات الإنسانية تعزز المجالات الرئيسية في الصحة والتعليم والبيئة.



وأضاف أن مشاركة ودعم «KIB تكافل» في الماراثون تأتي في إطار سعيها الدؤوب لمساعدة ذوي الهمم الذين هم مكون أساسي من مكونات المجتمع، وذلك عبر جمع التبرعات لمساندة مجموعة فوزية السلطان والتي تعد مؤسسة غير ربحية رائدة في الكويت، تقدم خدمات علاجية متطورة وعالية الجودة عبر العديد من التخصصات الطبية.

وبين العطار أن المساهمة في مثل هذه المبادرات الخيرية التزام أخلاقي وإنساني منا لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم لجعلهم يندمجون بطريقة سليمة في المجتمع بشتى مجالات الحياة، انطلاقا من حرص الشركة لنشر تلك الثقافة الصحية والاجتماعية وتعزيزها.



وأشار العطار إلى أن 10 موظفين من الشركة شاركوا في السباق الذي بدأ من منطقة المارينا، إيمانا بأهمية توعية المجتمع بدور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ووجوب العمل على دعمهم ورعايتهم.

وبين أن أجواء السباق شهدت حضورا كثيفا تميزت بالإيجابية والتنافس بين المشاركين، كما أن المتسابقين قدموا صورة حضارية ومشرفة للماراثون، والذي عكس روح العمل الخيري للمشاركين في السباق.



وفي الختام، تم توزيع الجوائز والهدايا القيمة على المشاركين في السباق والذين حققوا مراكز متقدمة في الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال الماراثون.