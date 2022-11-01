حقق منتخبنا الوطني للتجديف عن طريق اللاعبين محمد السبتي وسعاد الفقعان برونزية فئة الزوجي ضمن منافسات البطولة العربية الثانية للتجديف الشاطئي - السرعة - والتي نظمها الاتحاد العربي للتجديف في مدينة الحمامات بتونس.



وكان الوفد المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي قد ضم: محمد عبدالرزاق العوضي رئيسا للوفد ووجيه الترعي مدربا و4 لاعبين ولاعبات هم: محمد محمود سبتي وعبدالرحمن فرج الفضل وسعاد بدر الفقعان وسفيتلانا تتارينوفا، وشاركوا في صنف الفردي رجال وسيدات والزوجي رجال وسيدات والزوجي المختلط.