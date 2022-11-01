رعت الجامعة الأمريكية في الكويت السباق الخيري الذي تقيمه مجموعة فوزية السلطان الصحية Run Kuwait تحت شعار «اركض لهدف»، والذي يهدف إلى جمع التبرعات لمساعدة الأطفال المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التزام الجامعة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.



وشارك عدد من أعضاء المجتمع الجامعي في السباق الذي يعتبر احدى أهم الفعاليات الخيرية، حيث انطلق الماراثون هذا العام بنسختيه (5 كم) و(10 كم)، وشمل أنشطة ترفيهية متعددة احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقه، الأمر الذي ساعد على زيادة الوعي الصحي لدى المشاركين.



كما شهد الجناح الخاص بالجامعة إقبالا من الجمهور والمتسابقين، وقد مثل الجامعة بعض موظفي مكتب القبول الذين عملوا على تعريف الحضور بالتخصصات التي توفرها الجامعة وشروط القبول فيها، كما أجاب موظفو مركز التعليم المستمر عن استفسارات الحضور فيما يتعلق بالبرامج والشهادات التي يقدمها المركز.



وأعربت النائبة التنفيذية لرئيسة الجامعة أمل البنعلي، عن سعادتها برعاية ومشاركة الجامعة في هذه الفعالية الخيرية التي تهدف إلى علاج وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الجامعة تحرص على المشاركة في المبادرات التي تخدم الأهداف النبيلة والإنسانية في المجتمع، كما تعزز الوعي الرياضي بين الشباب.



يذكر أن الفعالية تعد إحدى أكبر المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة فوزية السلطان الصحية بهدف رفع الوعي حول التحديات الصحية الأساسية في المجتمع، وقد شهد السباق لهذا العام مشاركة حوالي 1500 متسابق، فيما سيتم استخدام جميع عائدات السباق الخيري لمساعدة الأطفال.

وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على دعم الفعاليات الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في رفع الوعي الصحي والرياضي بين الأفراد، كما تشجع المبادرات التي تقدم يد العون للأطفال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.