هادي العنزي



سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات بداية متميزة في دوري الدمج بالفوز على العربي 92-85 في أولى مباريات الفريقين بالدوري العام لكرة السلة، وذلك في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



كما تفوق الجهراء على اليرموك 96-73 في المواجهة الثانية التي أقيمت على ذات الصالة.

ويدشن فريقا التضامن والنصر في الـ 7:15 مساء اليوم مشوارهما في دوري الدمج.

وتألق الصليبخات المتجدد في مواجهته مع العربي، وتمكن من الخروج متفوقا في الربع الأول بنتيجة مضاعفة 29-11، وضاعف الفارق مع نهاية النصف الأول من المباراة 62-30 نقطة، فيما تحسن أداء الأخضر في الربعين الثالث والرابع لكنه لم يكن كافيا لتقليص الفارق الكبير، ليقدم الصليبخات نفسه منافسا على أحد المراكز الستة المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وشهدت المباراة تألق المحترف ايسياه سيكيز بتسجيله 44 نقطة لمصلحة الصليبخات.



وفي المواجهة الثانية، دانت الأفضلية في نصفها الأول لمصلحة الجهراء الذي خرج متقدما 54-29 نقطة، فيما كان «أبناء مشرف» الأفضل بالتسجيل في النصف الثاني، وإن كان الفارق لم يتجاوز نقطة واحدة، 28-27 و16-15 في الربعين الثالث والرابع تواليا، لكن لم يكن ذلك كافيا للفوز.