بمشاركة 1500 شخص، اختتمت مجموعة فوزية السلطان الصحية سباق RunKuwait بنجاح في دورته العاشرة.



هذا السباق الإنساني سيعود ريعه لتوفير جلسات علاجية مجانية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الوعي حيال احتياجاتهم، دون أي تكاليف إضافية عليهم في وحدة تقييم وتأهيل الطفل غير الربحية التابعة لمجموعة فوزية السلطان الصحية.



وعن نجاح السباق في دورته لهذا العام، قالت المجموعة: «للسنة العاشرة على التوالي، نقوم بتنظيم هذا السباق الخيري لدعم علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في وحدة تقييم وتأهيل الطفل في مجموعة فوزية السلطان الصحية، ونتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والجهات الراعية للسباق على دعمهم لهذه المبادرة الخيرية، ونحن نتطلع لمشاركتهم في العام المقبل».



وتؤكد المجموعة أن دعم الرعاة سيسهم في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال ومساعدتهم على التواصل مع المجتمع على مستوى أعمق.



في سنواتها الأولى، نجح سباق RunKuwait الخيري في اكتساب تعاطف ودعم المجتمع الكويتي، مما دفع فريق مجموعة فوزية السلطان الصحية بتخصيص جميع الجهود في تنظيم السباق وريعه نحو علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوفر وحدة تقييم وتأهيل الطفل عددا من العلاجات الطبية التي تشمل إعادة التأهيل للإصابات الجسدية، صعوبات النطق واللغة والبلع، الصعوبات السلوكية، العلاج النفسي والعلاج الوظيفي وغيرها الكثير.



وفي السباق، تم الترحيب بجميع المشاركين وعائلاتهم وأصدقائهم ومشجعيهم عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية، بما فيها فقرة تمارين الإحماء قبل السباق، كما قدمت لهم المرطبات والوجبات الخفيفة طوال اليوم بدعم من الرعاة والشركات المشاركة، كما توجه مجموعة من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الحفل بكلمة شكر للرعاة على دعمهم لهم من خلال رعايتهم هذا السباق.

هذا، وقد تمت رعاية السباق هذه السنة من قبل: الجامعة الأمريكية في الكويت، stc، عالم مارينا، وشركة سي زين، إنترسبورت، شركة إيكويت، كي دي دي، أجيليتي، أسار، سيتي سنتر، شركة إم جي للسيارات، KIB تكافل، لوب، آي لاين ديزاين، دهان، اكوافينا، صيدليات رويال، راحة، بالإضافة إلى الرعاية الإعلامية من قبل جريدة «الأنباء» وكويت تايمز وجريدة الراي، وسيتي باجز، وتايم لاين، وكوزموز، وبدعم من شركة Mullenlowe Blu.



وقد تم تتويج الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث من مختلف فئات المتسابقين لمسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات من الإناث والذكور.

وقد استطاع الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية من اجتياز مسافة 10 كيلومترات في غضون 32 دقيقة، وجاء في المرتبة الأولى (Jassim Alostath) للذكور، و(Dorra Alsbouei) للإناث.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في سباق 5 كيلومترات في نفس فئات المشاركين حيث فاز كل من (Abdulaziz Al AJMI) عن فئة الذكور و(Noura Adel) عن فئة الإناث.

وتسلم جميع المشاركين في السباق الميداليات التذكارية قبل العودة إلى الساحة الرئيسية للمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة.