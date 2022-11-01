تدخل بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية يومها الخامس بإقامة المسابقات في التراب للرجال والناشئين في الرماية على 75 طبقا، إلى جانب مسابقة بندقية هواء 10 متر للرجال والسيدات، بالإضافة إلي التدريب الرسمي لرماية المسدس ضغط الهواء 10 متر للرجال والسيدات.



وفي هذا الصدد، صرح أمين الصندوق في نادي الرماية الكويتي الرياضي عيسى البطی بوطيبان، بأن النادي حريص على توفير كل ما يحتاجه الرامي ليتنافس على البطولات بالشكل الصحيح وهو مطمئن وجل تركيزه على الرماية فقط، مضيفا أن أعمال الصيانة بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية تجري دائما على قدم وساق طوال العام، حتى يظل المجمع بجاهزية دائما لإقامة البطولات المحلية والدولية في أي وقت.

وقال البطي بوطيبان ان الدعم الذي يتلقاه رماة وراميات الكويت والرماية الكويتية من القيادة السياسية يعتبر حافزا مشجعا للرماة على بذل كل ما لديهم في تمثيل دولتهم الحبيبة الكويت أفضل تمثيل، مضيفا ان رعاية سمو ولي العهد لبطولة غالية لافتتاح الموسم الرياضي لنادي الرماية الكويتي الرياضي هو أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة.



هذا، وستعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم مؤتمرا صحافيا للحديث عن البطولة وأمور الرماية لهذا الموسم والاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

وفيما يخص منافسات البطولة، قالت الرامية سارة الحوال ان فوزها بذهبية «التراب» له طعم خاص لأن الفوز أتى بعد منافسة شديدة مع أفضل راميات في الكويت وهن من بين الأبطال اللاتي مثلن الكويت خير تمثيل في بطولات دولية عديدة، كما قالت الفائزة بذهبية «السكيت» أفراح عادل ان الدعم الذي تلقاه الرماة والراميات من مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية الكويتي الرياضي له أكبر الأثر في تهيئة الأجواء المناسبة للرماة للتركيز على الأداء وتحقيق الإنجازات.