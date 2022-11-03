مازن حوا: نمو الأرباح استمرار للأداء القوي على مختلف الأصعدة منذ بداية 2022

الشركة واصلت تحقيق أداء تشغيلي مميز عبر كافة القطاعات الرئيسية التي تعمل بها



أعلنت شركة العقارات المتحدة، عن نتائجها المالية للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث سجلت الشركة زيادة في صافي أرباحها بنسبة 33.33% بواقع 1.6 مليون دينار للربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 1.2 مليون دينار عن الفترة نفسها من 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها حققت زيادة في صافي الأرباح في الأشهر الـ 9 الأولى من العام بنسبة 231% لتصل إلى 8.18 ملايين دينار، مقابل 2.47 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2021، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 32.8% عن الفترة نفسها لتصل إلى 13.4 مليون دينار، مقارنة بـ 10.09 ملايين دينار في العام الماضي.



وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 مبلغا قدره 61.05 مليون دينار، بانخفاض هامشي بنسبة 5.2% مقارنة بإجمالي الإيرادات التشغيلية عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي بلغت مبلغا قدره 64.4 مليون دينار.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «إن النمو الذي تحقق في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي هو استمرار لأداء الشركة القوي على مختلف الأصعدة منذ بداية العام 2022، حيث واصلت الشركة تحقيق أداء تشغيلي مميز عبر كافة القطاعات الرئيسة التي تعمل بها، مستفيدة من تحسن بيئة الاقتصاد التي اكتسبت مزيدا من الزخم في ظل انتعاش النشاط التجاري وارتفاع أسعار النفط».



وأضاف حوا: «تم مؤخرا عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث تم الإعلان عن موافقة مساهمي شركة العقارات المتحدة على صفقة الاندماج عن طريق الضم مع شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة.

وهو الأمر الذي سيهدف إلى الارتقاء بمحفظة أصول الشركة وتعزيز قدرتها على زيادة الإيرادات بصورة أساسية، مما سيؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة تعود بالمنفعة المشتركة لجميع المساهمين المشاركين في هذا الكيان الناتج عن صفقة الاندماج».



كما أكد أن جهود الشركة الحثيثة والمستمرة التي تصب في تطوير مشاريع رائدة تم تتويجها مؤخرا بالعديد من الجوائز المرموقة ضمن فئة «الأفضل في الكويت» في 8 فئات ضمن جوائز العقارات العربية لعام 2022-2023 عن مشروع ضاحية حصة.