محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) تلقت نتائج دراسة الجدوى لمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له حسب ما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة.



وقالــت المـصـــادر إن شركة مجموعة الأبحاث والاستشارات وود ماكينزي البريطانية ومقرها إدنبرة قد استكملت الدراسة وسلمتها لشركة كيبيك.



وقال مصدر في الصناعة «تم الانتهاء من التقرير، ومن غير المحتمل أن يشهد المشروع المقدرة قيمته بنحو 10 مليارات دولار، مراجعات واسعة النطاق بفضل الدراسة الأخيرة».



وأشار المصدر الى أن الدراسة اشتملت على نصائح منها ضرورة اتخاذ تدابير لتحصين المنشأة في المستقبل من خلال تصميمها تمكنها من إضافة وحدات إضافية في مراحل لاحقة استجابة لظروف السوق المتغيرة.



وقد اعتذرت شركة وود ماكينزي في بيان موجه لمجلة ميد عن عدم استطاعتها التعليق على محتويات التقرير بسبب السرية التي تفرضها شركة كيبيك على الموضوع.



جدير بالذكر أن شركة كيبيك تمثل احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. ومن المتوقع أن تصدر دعوة لتقديم عطاءات على المشروع في عام 2023 على أقرب تقدير.



ومن المعلوم أن الدراسة استعـرضـــت تـوقـعـــات السوق للمنتجات المكررة والبتروكيماويات على مدى 25 إلى 35 سنة القادمة.



وقد أهلت «كيبيك» الشركات التي ستشارك في تقديم العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل من العام الماضي.



ونشرت قائمة بالمناقصين المؤهلين لتقديم عطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع، والتي يشار إليها بدلا من ذلك باسم «مشروع الزور لدمج المصفاة والبتروكيماويات».



وتضم قائمة المجموعات والشركات السبع التي تم تأهيلها لتقديم العروض بشان الحزمتين الأولى والثانية هي:



٭ تحالف شركة تكنيكاس ريونيداس الاسانية مع شركة سينوبيك الهندسية الصينية.



٭ تحالف شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مع شركة CTCI كوربوريشن التايوانية وشركة المقاولين المتحدين اليونانية اللبنانية.



٭ تحالف شركة فلور الاميركية مع دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وشركة الصين هوانكيو للمقاولات والهندسة.



٭ تحالف شركة سايبيم الايطالية مع هيونداي للهندسة والانشاءات الكورية الجنوبية.



٭ شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية



٭ اس كـيـــه للهنــدسة والإنشاءات الكورية الجنوبية مع بتروفاك البريطانية.



٭ شركة جيه جي سي اليابانية.



ويشمل نطاق الحزمة الأولى وحدات البنزين والأوليفينات، وتقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، بينما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات، أما الحزمة الثالثة فتغطي بناء مرافق الموانئ والتصدير بالإضافة إلى خطوط الأنابيب البرية والبحرية.



وقد تم تأهيل المجموعات الأربع التالية لتقديم عطاءات للحزمة الثالثة المقدرة قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار:



٭ تحالف شركة تشاينا هاربر الصينية مع شركة سايبيم الإيطالية



٭ تحالف شركة اس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية مع لارسن اند توبرو للهندسة الهيدروكربونية الهندية



٭ تحالف شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات/ شركة هيونداي الهندسية وكلتاهما من كوريا الجنوبية



٭ تحالف شركة ايفاج جيني الفرنسية مع افكون انفراستراكتـشــر الهنـدية ودايوو الهندسية الكورية الجنوبية.



وكانت شركة كيبيك قد أفادت في يوليو 2020 عن نيتها إعادة دراسات الجدوى وتغيير هندسة التصميمات الأولية لمجمع الزور للبتروكيماويات.



وستتـضـمــن دراســات الجدوى بيان إمكانية تأثر ربحية المشروع بسبب التداعيات طويلة المدى لوباء كورونا على الأسواق.



وعلـى صعيد متصل، وضعـت شــركة صنــاعة الكيماويات البترولية في مايو 2019 استراتيجية البتروكيماويــات طويلـة الأجل للبلاد، وذكرت حينها أنها تهدف لتحقيق الكويت «مكانة عالمية مؤثرة في مضمار إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والإيثيلين جلايكول».



وختـمــت بالـقــول إن استثمارات الكويت في قطاعات البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» من مواردها الوطنية، فضلا عن بناء قاعدة صناعية تساعد على تنويع اقتصادها.