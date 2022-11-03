قام البنك التجاري الكويتي برعاية المعرض التعريفي لدور العلاج المهني مع الطفل بمناسبة يوم العلاج المهني العالمي الذي أقامه قسم العلاج الوظيفي بكلية العلوم الطبية المساعدة - جامعة الكويت في مركز العلوم الطبية وقد شمل المعرض كلا من كلية طب الأسنان، كلية الطب والصيدلة وكلية العلوم الطبية المساعدة (علاج طبيعي، علاج مهني، مختبرات طبية، أشعة تشخيصية، طب نووي وإدارة المعلومات الصحية)، وقد تم تنظيم المعرض بهدف رفع الوعي بأهمية تخصص العلاج المهني للطفل لتحسين وتأمين حياة مناسبة ومجتمع أكثر وعيا واتصالا بالطفل.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الصحية ومنها بالطبع رعايته لمعرض العلاج المهني لنشر الوعي بأهمية هذا التخصص للأطفال إيمانا من البنك بأهمية الهدف الذي يرمي له المعرض، مبينة أن البنك يسعى دوما إلى رعاية الفعاليات الصحية الموجهة لخدمة جميع فئات المجتمع، منوهة أن المؤسسات التي تتبنى العلاج المهني للأطفال تسعى إلى تعزيز وتطوير المهارات والاستقلالية في جميع الأنشطة اليومية مثل مجالات العناية الذاتية وتقوية الجسم والترفيه والتعلم، مؤكدة أن رعاية البنك للمعرض تأتي إيمانا منه بأن رعاية الأطفال وتوفير العلاج المهني لهم يجنبهم العديد من المشاكل الصحية حتى ينعم الأطفال بصحة أفضل.



وعلى هامش المعرض، حرص البنك التجاري كعادته على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، وذلك بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.