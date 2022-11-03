أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشــؤون الاتـــصــــالات وتكنولوجيــا المعلومات مازن الناهـــض توجيها لقياديي الـــوزارة نحو تعميم وتطبيق سياسـة البــاب المفـتــوح علــى كـل قطاعـــات الــوزارة والإشرافيين ومشرفي المراكز الخارجية لاستقبال المواطنين ومراجعي الوزارة والاستماع إليهم وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بهم بصورة عاجلة.



ويأتي هذا التوجيه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ومن منطلق ضمان حسن سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات وحرصا على المصلحة العامة، وتحقيقا لخطة الوزارة في تسهيل إجراءات معاملاتها لمراجعيها.