عبدالله قنيص



كلف رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء بضبط وإحضار مجهولين انتحلا صفة رجال مباحث وتمكنا من سلب وافد باكستاني يعمل سائق ونش 600 دينار، وذلك في منطقة العبدلي، وقدم في ملف القضية بيانات المركبة التي يستقلها المدعى عليهما، فيما يرجح بنسبة كبيرة ان تكون المركبة المستخدمة في الواقعة مبلغ عن سرقتها، هذا وسجلت قضية برقم 86/2022 مخفر شرطة القشعانية.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان الوافد ويبلغ من العمر 41 عاما ذكر في إفادته انه كان على متن ونش ويحمل أعلى الونش شاليها متنقلا، وخلال تواجده في منطقة العبدلي استوقفته مركبة بداخلها شخصان في العشرينيات، الأول يرتدي زيا وطنيا والآخر زيا رياضيا، حيث تم إبلاغه بأنهما من رجال المباحث وطلب الاطلاع على هويته، ولدى إخراجه الحافظة أمره المدعى عليهما بتقديم الحافظة بكاملها، وما ان فعل ذلك حتى هربا، مؤكدا ان الحافظة كان بداخلها 600 دينار.