مبارك التنيب



تمكن رجال مباحث حولي من تحويل قضية كانت سجلت ضد مجهول إلى قضية نصب واحتيال بعد تحديد هوية الجاني، حيث تبين انه مواطن ويقيم في السجن المركزي منذ 18 أغسطس الماضي وان هذه الجريمة كانت آخر جرائمه قبل أن يحال إلى السجن المركزي.



وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني ان ممثلا قانونيا لشركة عطور شهيرة تقدم الى مخفر شرطة ميدان حولي وذكر أن مندوبا كلّف بتوصيل 23 عطرا فرنسيا فاخرا إلى شخص مجهول وان المندوب تعرض للخداع بأن تسلم منه المدعى عليه العطور وهرب.

واضاف المصدر: بعد اجراء تحريات تم تحديد هوية الجاني من خلال رقم هاتفه، حيث تبين ان المتهم مواطن من مواليد 1981 وانه من أرباب السوابق في قضايا النصب والاحتيال، وبالاستعلام الآلي لوزارة الداخلية تبين انه المدعى عليه نزيل في السجن المركزي ولديه سوابق في مجال السرقات والنصب والاحتيال.



هذا وتمت احالة ملف القضية الى النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بحيث يتم التواصل مع ادارة السجن لتمكين المتهم من المثول امام النيابة العامة ومواجهته بادعاءات الشركة.