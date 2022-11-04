أسفرت حملة شنها رجال مباحث شؤون الإقامة يوم امس الأول في منطقة خيطان عن ضبط 44 شخصا من الجنسين تمت إحالتهم إلى إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا، وجاءت الحملة استمرارا للجهود الأمنية الرامية إلى ضبط المخالفين للقانون بكل صوره.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان من بين الموقوفين في الحملة قاصرين (شاباً وفتاة) ضبطا على خلفية التسول، مشيرا إلى انه جار اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق أسرة المتهمين بالتسول على ان يتم إبعاد أسرتي الحدثين متى ما ثبت أنهما يقومان بذلك بإيعاز من أولياء أمورهما.

وذكر المصدر ان الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 3 وافدين يقومون بترويج المواد المخدرة، وأما البقية وعددهم 39 شخصا فضبطوا لمخالفة قانون الإقامة والعمل لدى الغير.