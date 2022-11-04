عبدالكريم أحمد



حددت محكمة التمييز يوم 28 الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لمحاكمة المواطن «ف.ص» المتهم بقتل المواطنة فرح أكبر.



وقال وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان إن النيابة العامة ميزت حكم الاستئناف، وطالبت بتشديد عقوبة المتهم بإعدامه لتوافر أركان جريمة القتل العمد في حقه.



وكانت محكمة الاستئناف قد قضت خلال يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن 7 تهم هي: الخطف عن طريق القوة - القتل عمدا مع سبق الإصرار - خطف قاصر بالقوة - تهديد بإلحاق الضرر - إتلاف مركبة عمدا - السير على رصيف المشاة - الدخول عكس السير، حيث اكتفت بمعاقبته بالحبس المؤبد.