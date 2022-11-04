عبدالله قنيص



تعرض وافد هندي لعملية سلب بالقوة مبلغ 140 ديناراً، وبعد الاعتداء عليه وخنقه حتى يمتثل لشخصين مجهولين ويقوم بتسليمهما ما بحوزته لم يكتف المتهمان بسرقة الـ 140 دينارا وإنما أجبراه على أن يسلمهما مفتاح سيارة يعمل عليها، وانطلقا بها لتنفيذ وقائع سلب جديدة على الأرجح.

هذا، وتم تسجيل القضية بتصنيف جنايات وبرقم 50/2022 وأرسلت بيانات المركبة المبلغ عن سرقتها إلى عموم الدوريات وتكليف المباحث بضبط المتهمين.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت في مخفر القشعانية، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان وافدا هنديا من مواليد 1975 ويعمل سائقا لدى شركة شهيرة لبيع الدواجن أبلغ بأنه كان نائما في مزرعة تعود للشركة، وفيما تشير عقارب الساعة الى الرابعة فجرا فوجئ بشخصين يدخلان الغرفة، وعند سؤالهم عن هويتهما قالا بصوت مرتفع إنهما يعملان في البلدية.



وأضاف المجني عليه: عقب ذلك انقض المتهمان علي وقام أحدهما بخنقي وسحب حافظة نقودي وكان بداخلها 140 دينارا، وقبل ان يغادرا شاهدا مفتاح «سويتش»المركبة أعلى السرير فأخذاه وقام أحدهما بالصعود اليها والهرب بها.



وحول مواصفات المركبة التي قدم بها اللصان قبل تنفيذ الجريمة، قال المجني عليه انها مركبة رباعية قديمة ولم يستطع ان يلتقط رقمها، اما مركبته التي سلبت منه فهي صالون عنابي موديل 2011 ومسجلة باسمه.

وذكر المجني عليه أن أحد المتهمين كان يرتدي دشداشة والثاني يرتدي بذلة رياضية.