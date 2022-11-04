قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع متجر «تروفاليو» في الكويت للأدوات والمستلزمات المنزلية والعائلية، مانحا بموجبها فرصة لمتسوقي المتجر للحصول على تمويل «مساومة» ميسر دون أرباح لغاية 25 ألف دينار، والذي يمتد حتى 60 شهرا بحد أقصى، وذلك ضمن أحدث عروض KIB على الخدمات التمويلية المبتكرة للسلع الاستهلاكية، والمتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وفي تصريح متصل من رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB عبدالعزيز الشمري، عن إبرام هذه الاتفاقية، قال: باعتبارنا الشريك المالي الموثوق لدى عملائنا، وبنك للحياة يواكب متطلبات حياتهم بجميع جوانبها، نحرص في KIB، وباستمرار، على التعاون مع أفضل الشركاء من مزودي الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتوطيد علاقتنا الثنائية لتطوير مثل هذه العروض التسهيلية والمرنة على منتجاتنا التمويلية، ومن هذا المنطلق، قمنا بعقد هذه الشراكة مع «تروفاليو» لتمويل مشتريات العملاء من متاجره، والحصول على كل ما يرغبون به من منتجاته المتميزة.



كما أكد استمرار KIB بإطلاق عروضه التمويلية الميسرة وتسهيلاتها المرنة، مساهما بدوره المجتمعي كمؤسسة مالية وطنية في تلبية احتياجات عملائه المعيشية على اختلافها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والمتطلبات المنزلية والمدرسية، وغيرها من مستلزمات يومية.

تجدر الإشارة إلى سلسلة المنتجات والخدمات التمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، سواء عن طريق «المرابحة» أو «المساومة» أو غيرهما، والتي تمنح تمويلا للعملاء يسهل حصولهم على كل ما تتطلبه حياتهم بشكل عام، سواء كان تمويلا لشراء سيارات ومركبات للتنقل، أو تمويل خدمات صحية وعلاجية، أو تمويلا لنفقات عائلية أو شخصية، وكذلك تمويل مشتريات السلع الاستهلاكية.