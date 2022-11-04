أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الاستراتيجية لفعاليات رحلة البحث عن الكنز «Treasure Hunt» في حديقة الشهيد كل يوم سبت بداية من 5 نوفمبر 2022 حتى 4 مارس 2023، حيث تركز هذه الرعاية على جميع عملاء البنك التجاري وبالتحديد فئة الشباب وأصحاب حساب YOU، وتدعم الأنشطة الذهنية والبدنية لحل الألغاز وتحدي فرق أخرى في الحديقة للفوز بجوائز قيمة.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع الحضور والمشاركة في حل الألغاز عن طريق شراء التذاكر من الموقع الإلكتروني



https://www.findmyclueskw.com، وسوف يتواجد البنك التجاري من خلال الجناح الخاص به في المرحلة الأولى بحديقة الشهيد، داخل صالة البوابة الرئيسية كل يوم سبت، وسوف يتم التعريف بمميزات حساب «YOU» للشباب.



جدير بالذكر أن حساب «YOU» يتيح لفئة الشباب الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى البنك التجاري، بالإضافة إلى فرص لدخول السحوبات الشهرية والسنوية للفوز بجوائز قيمة يقدمها البنك لأصحاب هذا الحساب.



كما يوفر هذا الحساب، المصمم خصيصا بصورة تتناسب مع أسلوب حياة الشباب، فرصة للاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية التي يعلن عنها البنك على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على كافة المزايا التي يوفرها هذا الحساب وكذلك الشروط والمعايير المرتبطة بالعروض الترويجية والخصومات المتاحة لأصحاب هذا الحساب على صفحة البنك على الإنترنت www.cbk.com. وكذلك على تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile.