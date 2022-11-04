شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل»، عبر جناح خاص في معرض سفاري Outdoor Sport & Safari الذي أقيم في مجمع البوليفارد برعاية بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومشاركة مجموعة كبيرة من الشركات حيث يقدم المعرض أحدث منتجات الرياضات البرية والبحرية.



واستقبلت «بيتك تكافل» عملاءها وزوار المعرض الذي يقام للعام الثامن على التوالي، في جناح الشركة، حيث يوفر المعرض كل ما يتعلق بالأنشطة والهوايات البرية والبحرية، ونظرا لما يحظى به المعرض من اهتمام وانتشار واسع، فإن حجم الزوار والمشاركين في تزايد مستمر، ويمثل الشباب شريحة كبيرة من رواد المعرض، لذا تعبر مشاركة «بيتك تكافل» في المعرض عن تقديرها لدور الشباب وأهميتهم في المجتمع وضرورة دعم الانشطة والفعاليات التي تهتم بالشباب وأنشطتهم.



وقام فريق «بيتك تكافل» بعرض خدمات ومنتجات الشركة في مجال تأمين الأفراد، والمزايا العديدة التي يحملها كل منتج، وما تنفرد به خدمات الشركة من خصائص منافسة تناسب مختلف شرائح العملاء، وتقديم العديد من العروض والمزايا على بعض المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة للأفراد.