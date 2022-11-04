أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة Kids وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عبدالكريم حمد سعدون الشملان، وليد سعد حمد شنيتر العازمي، خلود سامي مدلول عناد، أحمد عبدالسلام عطيه أبو عيطه، عبدالرحيم عمر صالح التميمي، فاطمة فالح سالم العازمي، ناصر صالح جابر العنزي، محمد حمد محمد العجمي، فيصل راشد شبيب الدوسري، حصة سالم عيد رشيدي.



وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز 7 رابحين، هم: الزين محمد مزيد المزيد، حمد عبدالرحمن محمد عبد الرحيم محمد، شروق هاني حسين البدر، عبد الرزاق محمد بدر الكندري، سعاد سالم محمد السرحان، فارس عمر عبدالحميد أبو الريش، مها محمد محمود صغير.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: سارة ناصر عبيد العنزي، عبدالله مشعل عبدالله العنزي، دانة علي عبدالرحيم فخرو، عبدالله غانم قطوان دهش، هيفاء ساجي سالم الدوسري.



أما فائزو سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: يمان مؤتمن محمد الجاهوش، خالد فهد سالم العجمي، أحمد عمرو أحمد أسعد عوض، فيصل صالح تركي الشمري، أسماء عبدالله عوض المطيري.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.