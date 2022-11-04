إحسان بافقيه: الخطوة تأتي ضمن سعي الهيئة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ورفع إدارة الأصول العقارية للدولة

ميشيل صعب: المجمع سيعمل على تسريع النمو الاقتصادي للسعودية.. وإتاحة المجال لتوسع الشركات بالمملكة



أعلنت شركة أجيليتي أنها ستطور مجمعا لوجستيا ضخما لأغراض التخزين والتوزيع بالقرب من جدة، وذلك كجزء من اتفاقية الامتياز التي أعلنتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، موضحة أنه بموجب شروط الاتفاقية، ستستثمر أجيليتي 611 مليون ريال (ما يعادل 163 مليون دولار) لبناء المجمع اللوجستي مقابل حقوق التشغيل لمدة 25 عاما.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن المشروع يقع بمنطقة المحجر بجنوب محافظة جدة على أرض فضاء مساحتها 576.760 مترا مربعا، وسيتم تطوير بنيتها التحتية لبناء مجمع لوجستي وفق أحدث المواصفات العالمية، وسوف تباشر أجيليتي بالأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي جدة بالربع الأول من 2025.



التحول إلى مركز لوجستي عالمي



وقد قع العقد كل من نائب محافظ الهيئة للاستثمار وتطوير الأعمال المكلف حمزة العسكر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمعات اللوجستية ماهر جابر آل ثابت، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض.



وتدير شركة أجيليتي حاليا أكثر المجمعات اللوجستية تطورا في المملكة - وهي مجمعات أجيليتي اللوجستية في الرياض والتي تبلغ مساحتها 870 ألف متر مربع، ومجمع أجيليتي اللوجستي في الدمام ومساحته 200 ألف متر مربع.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف النقاب عن خطة الحكومة السعودية الشاملة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI) التي تهدف إلى جذب 11 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في أول عامين لها، لتحويل المملكة إلى مركز وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد العالمية عبر تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية، والمدن الاقتصادية والطاقة الخضراء، والابتكار والتصنيع.



وفي هذا السياق، قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية إحسان بافقيه: «هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقق أهدافها الاستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، مبينا أن الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، وتعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، من خلال توفير أراض مناسبة، وضخها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص»، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج الإجمالي المحلي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.



هذا، وسوف يوفر مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة خدماته للعملاء المحليين والدوليين في قطاعات التجزئة، البضائع الاستهلاكية، التكنولوجيا، السيارات والمركبات، الطاقة والتجارة الإلكترونية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي للمجمعات اللوجستية - العمليات العالمية ميشيل صعب: «سيعمل مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما أنه سيتيح المجال لتوسع الشركات العالمية والمحلية في المملكة».



وأضاف: «تمنح خدمات التخزين والتوزيع الفائقة الكفاءة ميزة تنافسية ضخمة للشركات العاملة في هذه المجمعات من خلال تسريع وصولها للأسواق، وخفض التكاليف والمخاطر، وزيادة كفاءة دوران المخزون وتعزيز الإنتاجية».



مواقع إستراتيجية



وتمتاز مجمعات أجيليتي اللوجستية بمواقعها الاستراتيجية المتصلة بشبكات الطرق السريعة وبأمانها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبمستودعاتها من الفئة «أ» ذات المعايير الدولية والمصممة بميزات هندسية متطورة تراعي أساسيات الاستدامة.



وقد حصلت أجيليتي مؤخرا على شهادة التميز في التصميم لكفاءات أكبر - EDGE - لما بعد البناء - لمجمعها اللوجستي في الرياض.

وهي شهادة تمنح للمباني المشيدة وفق معايير «الخلو من الكربون»، والتي تتميز بتوفير الطاقة بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بالمباني الأخرى الموجودة في السوق.