إنجاز المشاريع التطويرية خلال 5 سنوات وهناك مبادرات لتنمية العنصر البشري في برنامج عمل الحكومة

جائحة «كورونا» أثّرت بشكل مباشر على مواعيد إنجاز مشاريع وخطط التنمية وخصوصاً الإنشائية منها

إدارة التخطيط والمتابعة ستتبع وكيل «الصحة» في الهيكل التنظيمي الجديد مما يسهل التنسيق والإشراف

«اقتصاديات الصحة» أحد أركان التخطيط الصحي وقد تم تفعيل قسم له بالتعاون مع «الصحة العالمية»

إعداد الحسابات الصحية الوطنية وفق منهجية علمية ومحددة من أهم المشاريع التي سنعطيها الأولوية

أجرى الحوار: عبدالكريم العبدالله

كشف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في وزارة الصحة د.ميثم حسين عن وجود 9 مشاريع للوزارة ضمن الخطة الإنمائية للدولة موزعة على 4 مشاريع «إنشائية» و5 مشاريع «تطويرية»، فضلا عن 5 مبادرات تحت محور تنمية العنصر البشري في برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن المشاريع الإنشائية تشمل مستشفيات الصباح والعدان والسرطان والسارية، وسيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل، أما المشاريع التطويرية فمتوقع الانتهاء منها خلال 5 سنوات. وذكر د.حسين في حوار خاص مع «الأنباء» أن جائحة «كورونا» أثرت على مشاريع وخطط التنمية، مضيفا أن الإغلاق (الجزئي والكلي) أثر بشكل مباشر على إنجاز المشاريع الإنشائية، كما أن هناك تأثيرا يتعلق بتوجيه كل جهود الكوادر الصحية نحو المحاجر والمنافذ والمستشفيات وفرق المتابعة لمواجهة تبعات الجائحة وتحدياتها، مما جعل القائمين على المشاريع غير متفرغين للإشراف على تنفيذها، هذا بخلاف أن كثيرا من هذه المشاريع ترتبط بجهات أخرى.

وأوضح أن «اقتصاديات الصحة» أحد أركان التخطيط الصحي المرتكز على الأدلة، وقد تم تفعيل قسم له بالتعاون مع «الصحة العالمية»، مشيرا إلى أن من أهم المشاريع التي سيعطيها الأولوية خلال الفترة المقبلة، إعداد الحسابات الصحية الوطنية وفق منهجية علمية ومحددة. وتطرق الحوار إلى أن هناك مشروعا متكاملا للتعاون لجلب الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة وبحوث النظم الصحية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي، فإلى التفاصيل الكاملة للحوار:



حدثنا عن إدارة التخطيط والمتابعة وما هو دورها الرئيسي؟



٭ إدارة التخطيط والمتابعة هي إحدى الإدارات المركزية في وزارة الصحة وتتبع قطاع التخطيط والجودة، علما أن الإدارة هي الجهة المعنية بالخطط التنموية (الخمسية والسنوية) المتعلقة بالقطاع الصحي في الكويت، وهي حلقة الاتصال الرئيسي بين وزارة الصحة وكل من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية فيما يتعلق بمشاريع خطط التنمية الصحية والأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بمبادرات برنامج عمل الحكومة المتعلقة بوزارة الصحة.



كما أن الإدارة معنية أيضا بالبرامج المتعلقة بالسياسات الصحية وبحوث النظم الصحية واقتصاديات الصحة والتمويل الصحي، ويتضمن اختصاص الإدارة التنسيق مع الإدارات الأخرى في وزارة الصحة لرصد مؤشرات الخطة التنموية فيما يتعلق بالجانب الصحي.



ماذا عن خطط وبرامج الوزارة للسنوات القادمة؟



٭ لوزارة الصحة مشاريع عديدة ضمن الخطة الإنمائية للدولة وتشمل المشاريع الإنشائية والتطويرية، علما أن المشاريع الإنشائية يبلغ عددها 4 مشاريع هي «مستشفى العدان - مستشفى الصباح الجديد - مركز الكويت للسرطان - مستشفى الأمراض السارية».



أما المشاريع التطويرية فيبلغ عددها 5 مشاريع تتمثل في «مشروع جودة الخدمة الصحية» المسح الوطني الصحي للسكان - تفعيل دور المعلومات الصحية - مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية - المشروع الوطني للمدن الصحية.



كما أن لوزارة الصحة عدة مبادرات تحت محور تنمية العنصر البشري في برنامج عمل الحكومة وتشمل «تطوير العنصر البشري الطبي - حوكمة بيئة المعلومات الصحية - تخصيص تشغيل المرافق الصحية - تطوير المنظومة الصحية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية - تطوير المدن الصحية»



وقد شاركت إدارة التخطيط والمتابعة في العديد من فرق العمل التي وضعت مشاريع ومبادرات تتعلق بمركز السيطرة على الأمراض وتقييم التكنولوجيا الصحية وتقييم التكاليف للخدمات الصحية.



من يقوم بمتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع وما نسبة الإنجاز؟



٭ هناك متابعة مباشرة من قبل المشرف المساعد وهو الوكيل المساعد للقطاع المعني بالمشروع او المبادرة ومتابعة دورية من قبل مراقبة المتابعة والتقييم التابعة لإدارة التخطيط والمتابعة والتي تعد تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية لوكيل وزارة الصحة.



أما المتابعة الأخرى فهي من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال النظام الآلي لمتابعة مشاريع خطة التنمية والنظام الآلي لمتابعة برنامج عمل الحكومة.



وترصد هذه المتابعات ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ خطوات المشاريع وتصنيفها الى معوقات داخلية وخارجية ووضع الحلول لها والتي قد تقتضي تواصلا مع جهات خارج الوزارة.



ولضمان انسيابية العمل فقد تضمنت القوانين المتعلقة بالخطة الإنمائية ضرورة تشكيل لجنة عليا للتخطيط في كل وزارة، وفي حال وزارة الصحة يرأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وممثلين عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.



الإدارات المركزية



ما دور الإدارات المركزية الأخرى في وضع خطط وبرامج الوزارة ومتابعتها؟



٭ في الحقيقة أن الإدارات المعنية هي التي ساهمت بشكل أساسي في وضع هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع إدارة التخطيط وتحديدا مراقبة التخطيط وبحوث النظم الصحية.



وهي التي تقوم بتنفيذها على ارض الواقع بالتعاون مع الإدارات والقطاعات الأخرى.



كما أنها المعني بإدخال كل البيانات المتعلقة بالمشاريع في النظام الآلي للمتابعة والمراسلات اللازمة مع الجهات داخل وخارج الوزارة، فضلا عن أنها المعنية بإعداد المخاطبات والرد على الملاحظات المتعلقة بالمشاريع من قبل الجهات الرقابية المختلفة سواء التشريعية أو القانونية أو المالية.



كما أن مديري المشاريع يقومون وبالتعاون مع القطاع المالي بتحديد الميزانية السنوية لتلك المشاريع. ويقوم المشرف المساعد وهو الوكيل المساعد للقطاع المعني بمراجعة البيانات والتقارير واعتمادها ومن ثم يتم الاعتماد من قبل المشرف العام وهو وكيل الوزارة.



أما مدير إدارة التخطيط فهو المنسق العام للمشاريع والمبادرات والذي يضمن جاهزيتها في كل سنة واستيفاءها لمتطلبات الجهات المشرفة في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.



تبعات «كورونا»



كيف أثرث جائحة كوفيد- 19 على إنجاز خطط وبرامج الوزارة؟



٭ تأثير جائحة كوفيد- 19 لها عدة جوانب على خطط ومشاريع التنمية، فمن ناحية كان للإغلاق الجزئي والكلي أثر مباشر على انجاز المشاريع الانشائية نتيجة لعدم قدرة المقاول والعاملين للمشاريع على تنفيذها وتوقف العمل في تلك المشاريع مما أثر على تواريخ الانتهاء من إنجازها.



كما أن هناك تأثيرا يتعلق توجيه كل الجهود من الكوادر الصحية نحو المحاجر والمنافذ والمستشفيات وفرق المتابعة مما جعل القائمين على المشاريع غير متفرغين للإشراف على تنفيذها، أضف الى ذلك أن كثيرا من هذه المشاريع ترتبط بجهات أخرى خارج الوزارة كمشروع المدن الصحية المرتبط بالمحافظات والعاملين في المناطق السكنية.



دول الخليج



ما آلية التنسيق مع دول مجلس التعاون بخصوص البرامج الصحية؟



٭ يتم التنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي العربية من خلال لجان مجلس الصحة الخليجي.



ويشارك عدد من العاملين في إدارة التخطيط في تلك اللجان بما فيها لجان السياسات الصحية التي تعنى مباشرة بالسياسات الصحية خاصة تلك المتعلقة بالصحة العامة بكل مجالاتها.



وقد عقدت العديد من اللقاءات عن بعد وأخيرا حضوريا في العاصمة الرياض نحو تأسيس المركز الخليجي للتحكم بالأمراض، والذي بارك تدشينه وزراء الصحة في دول مجلس التعاون مؤخرا.



الهيكل التنظيمي:



كيف تقرأون وضع إدارة التخطيط ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة؟



٭ إدارة التخطيط والمتابعة تتبع حاليا الوكيل المساعد للتخطيط والجودة وهي تشارك في اللجان العليا والتنفيذية التي يرأسها وزير الصحة ووكيل الوزارة تباعا.



وستنقل تبعية الإدارة إلى وكيل وزارة الصحة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الصحة، مما يسهل التنسيق والإشراف من قبل وكيل الوزارة بصفته المشرف العام على برامج ومشاريع التنمية وبرنامج عمل الحكومة التي تتبع وزارة الصحة.



ماذا حققتم لجذب الخبراء في برامج تطوير النظام الصحي؟



٭ قامت إدارة التخطيط والمتابعة وبالتعاون مع إدارة العلاقات الدولية والمكتب الوطني لمنظمة الصحة العالمية بوضع مشروع متكامل للتعاون لجلب الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة وكذلك في مجال بحوث النظم الصحية وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي بما يتعلق باقتصاديات الصحة والتمويل الصحي، وكذلك بحوث النظم الصحية. وقد قام العديد من الخبراء بزيارة الإدارة وعقدت العديد من ورش العمل واللقاءات المشتركة لبناء هذه المشاريع والتي سوف تدشن قريبا بإذن الله.



إعداد الكوادر



هل لدينا خطط لإعداد الكوادر المتخصصة في التخطيط الصحي؟



٭ لدينا العديد من المختصين في مجال النظم الصحية والتخطيط الصحي والذين أتموا تدريبهم ودراستهم في الجامعات الدولية وقد تم استقطاب العديد منهم خلال الفترة السابقة، حيث تم تسكينهم في إدارة التخطيط والمتابعة لغرض إنشاء وتفعيل قسم بحوث النظم الصحية واقتصاديات الصحة والتمويل الصحي وكذلك وحدة السياسات الصحية.



ويهدف المشروع المشترك مع المكتب الوطني والإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الى بناء القدرات البشرية في هذا المجال. كما ان هذا التعاون يمتد إلى كلية الصحة العامة في جامعة الكويت والتي تعد أحد الروافد المهمة لإعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال.



اقتصاديات الصحة



ماذا عن اقتصاديات الصحة؟ وهل لدينا حسابات صحية وطنية وتقارير سنوية عن الحسابات الصحية الوطنية؟



٭ اقتصاديات الصحة أحد أركان التخطيط الصحي المرتكز على الأدلة، وقد تم تفعيل قسم اقتصاديات الصحة ووضع الخطة التشغيلية له بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وبوجود خبراء في هذا المجال.



ومن أهم المشاريع التي سوف يتولاها القسم بالتعاون مع الأقسام والإدارات الأخرى في وزارة الصحة إعداد الحسابات الصحية الوطنية وفق منهجية علمية ومحددة.



وقد عقدت ورشة عمل ولقاءات في هذا المجال ونتج عنها بلورة الخطة المستقبلية والتي يتم تنفيذها من قبل القسم.



القطاع الخاص



ما دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج وخطط الوزارة؟



٭ يقوم القطاع الخاص بتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية في خطة التنمية كما أن إحدى المبادرات الرئيسية في برنامج عمل الحكومة تتعلق بتخصيص تشغيل المرافق الصحية أو الخدمات الصحية وهناك العديد من المجالات التي تتم مناقشتها والتي سوف يتم اقتراحها تمهيدا لاعتمادها في برنامج عمل الحكومة، كما أن الخطة الإنمائية في محور رعاية صحية عالية الجودة يشمل تشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية.



التوافق



ما التوافق بين خطط وبرامج الوزارة وخطط الوزارات الأخرى ذات العلاقة بالصحة؟ وما آلية الشراكة والتعاون مع الوزارات الأخرى؟



٭ إن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة مشاريع متكاملة تضمن تحقيق أهداف وغايات الخطة الإنمائية للدولة وكذلك برنامج عمل الحكومة.



وتقوم الأمانة العامـة للتخطيــــط والمتابعــــة بالتنسيق والمتابعة لهذه المشاريع.



كما أن هناك لجانا مشتركة لمتابعة برامج ومبادرات برنامج عمل الحكومة تشمل جميع الجهات المسؤولة عن المحور الثالث المتعلق بتطوير العنصر البشري.



دور محوري



أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة د.ميثم حسين أن دور الإدارة «محوري»، حيث يتمثل في مراقبة التخطيط بالتواصل والتعاون مع الإدارات الأخرى في تحديد الأولويات وتحديد خطوات المشاريع وأهدافها وخطواتها التنفيذية.



إعداد المشروع



أشار د.حسين إلى أن فترة إعداد مشروع لخطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة يمر بمراحل عديدة ويتم ذلك من خلال فرق عمل تشارك فيها الإدارة بشكل أساسي حتى يصل إلى مرحلة تقديمه ورفعه إلى الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والتي تقوم بمراجعته واعتماده قبل أن يدرج في خطط التنمية أو برنامج عمل الحكومة من قبل مجلس الوزراء.