صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية، ونص في مادته الأولى على أنه يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.



وتضمنت المادة الثانية الإنابات بين الوزراء كما يلي:



يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال وزير الدفاع أثناء غيابه.



2 - يقوم وزير الدفاع بأعمال وزير الداخلية أثناء غيابه.



3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.



4 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.



5 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة أثناء غيابه.



6 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.



7 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أثناء غيابه.



8 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.



9 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه



10 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة أثناء غيابه.



11 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.



12 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.



13 - يقوم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.



14 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء غيابه.



15 - يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.



وجاءت المادة الثالثة كما يلي:



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.