النزاهة والجدية والمصداقية خصال لا يمكن التنازل عنها.. وتقارير إنجاز شهرية لمكافأة المجدّ

محمد راتب

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن على موظفي الهيئة مسؤولية مضاعفة خلال المرحلة المقبلة لتطبيق التوجيهات والتوصيات من القيادة الرشيدة وسمو رئيس الوزراء والوزير عبدالعزيز المعجل بتحقيق الأمن الغذائي والإنجاز والعمل الجاد المشترك، مشددا على أن المنجز سيكون محل احترام وتقدير من الجميع. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه عددا من الموظفين الذين قدموا التهاني بتعيينه في منصبه الجديد مديرا للهيئة، حيث قام بالاستماع إلى تظلماتهم وشكاواهم والقرارات التعسفية المتخذة بحقهم سابقا، واعدا إياهم بإنصافهم ودفع المظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وذكر القريفة أن توجيهات الوزير المعجل تضمنت أنه لا مجال للمجاملة أو التهاون في الالتزام بالتعليمات والقرارات وتطبيق القانون على الجميع، داعيا إياهم إلى المزيد من الإنجاز وإنهاء حالة الركود التي تعيشها الهيئة إلى العمل كخلية نحل في جميع القطاعات الزراعية والتجميلية والحيوانية. وشدد على حرص المعجل على أن تضطلع «الزراعة» بمهامها على أكمل وجه وتكون عنصرا محوريا في عملية التنمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أن الوصول إلى الأهداف المنشودة لا يكون إلا بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح أن النزاهة والجدية والمصداقية في العمل خصال لا يمكن التنازل عنها، وستكون هناك تقارير إنجاز شهرية لمكافأة المجد ومحاسبة المقصر، فالكويت تحتاج إلى المخلصين العاملين الذين يقدمون المصالح العامة على الشخصية.