وقعت الرئاسة العامة للحرس الوطني بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني يقضي بالتعاون في مجال الطيران وتأهيل مراقبين جويين من منتسبي الحرس الوطني وتأهيل ضباط في السلامة الجوية وإدارة المجال الجوي، وذلك عبر إقامة الدورات الفنية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الحرس الوطني الدعم اللوجستي والإسناد للطيران المدني بعمليات التأمين وأي مهام تشكل مساعدة للإدارة في حالات الطوارئ والأزمات.



وكان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قد استقبل مدير الإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان، حيث جرت مراسم توقيع البروتوكول في الرئاسة العامة للحرس الوطني بحضور كبار القادة.



وأكد الرفاعي أن بروتوكول التعاون يجسد رؤية القيادة في الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، في الارتقاء بدور الحرس الوطني في تقديم الدعم والإسناد لأجهزة الدولة وتحويله إلى جهاز الإسناد الأول في الدولة تحقيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند». وأوضح أن دخول الطيران العمودي الخدمة في الحرس الوطني بمهامه العسكرية ومهام إسناد أجهزة الدولة، أتاح مجالا للتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني، خاصة في المجال التدريبي.



من جانبه، وجه مدير الإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان الشكر إلى قيادة الحرس الوطني لحرصها على التعاون وتقديم الدعم لمؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية بذل الجهود ضمن هذا البروتوكول لتطوير الأعمال المشتركة بين الجانبين نحو كل ما من شأنه رفعة ونهضة الوطن العزيز.