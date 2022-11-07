بشراكة استراتيجية مع الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، اختتمت فعاليات الموسم الرابع لجائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب رياضي محلي «غولدن 1»، إذ تهدف الجائزة إلى زيادة الوعي الرياضي بين أوساط الشباب والرياضيين المحليين، كما تركز على الروح الرياضية والعمل الجماعي، من خلال اللعبة الأكثر شعبية بين الشباب وهي كرة القدم.



ومثل عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد الجامعة في الحفل الختامي الذي أقيم لمنح الجوائز التشجيعية للمشاركين من اللاعبين برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وبحضور العديد من الرياضيين والإعلاميين، وقد حصل اللاعب شبيب الخالدي على جائزة أفضل لاعب عن الموسم الماضي.



وكانت الجامعة قد استضافت عددا من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالدورة كمباراة البادل والمباراة الافتتاحية للعبة التيكبول التي أقيمت في الحرم الجامعي بحضور عدد من الطلبة الرياضيين، كما أقيمت مباراة السوبر ضمن الجائزة، حيث شارك فيها نجوم الجائزة وهواة رياضة القدم من الجامعة.