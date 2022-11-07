تلقت الشركة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا الودية الدولية، التي ستقام في 18 الجاري في تمام 6:00 مساء على ستاد جابر الأحمد الدولي، كتابا من الاتحاد المصري يفيد بتقديم موعد وصول وفد «الفراعنة» إلى الكويت 3 أيام ليصل 13 الجاري بدلا من 16.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس اللجنة المنبثقة عن شركة إيدو المنظمة للمباراة جاسم جاسم ان تقديم موعد وصول الوفد جاء نظرا للأهمية القصوى التي يوليها الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا لهذه المباراة.



وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تخطت العقبة الوحيدة التي واجهتها، وهي المتعلقة بحجز التذاكر على الموقع الذي تم تخصيصه في وقت لاحق، إذ كان متاحا للجماهير تسديد ثمن التذاكر عبر «الفيزا والماستر»، لتتم إتاحة التسديد في الوقت الراهن وحتى موعد المباراة عبر جميع البطاقات البنكية سواء من داخل الكويت أو من خارجها.