يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مقر اتحاد الكرة الطائرة مواجهتي المربع الذهبي من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، حيث يلتقي في الأولى كاظمة مع العربي في الـ 5.15 مساء، بينما يواجه القادسية الكويت في الـ 7.15.

وكان كاظمة قد فاز على الكويت في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي بنتيجة 3-2 لينهيها متصدرا الترتيب العام برصيد 21 نقطة، تلاه القادسية الذي فاز على الصليبيخات بنتيجة 3-0 ليؤكد علو كعبه في البطولة ورفع رصيده إلى 20 نقطة في وصافة الترتيب العام، ثم الكويت برصيد 19 نقطة. بينما فاز العربي على الساحل ورفع رصيده إلى 15 نقطة.