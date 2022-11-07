برعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، انطلقت مساء أمس بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات التي ينظمها نادي الألعاب الشتوية حتى 12 الجاري بمشاركة منتخبات لوكسمبورغ والامارات وايرلندا وكولوميا وأندورا والكويت بإقامة 3 مباريات قوية، إذ بدأت البطولة بمباراة جمعت لوكسمبورغ مع ايرلندا في ديربي أوروبي، كما التقى منتخب الإمارات مع أندورا فيما لعب منتخب الكويت في ساعة متأخرة من مساء أمس مع كولومبيا.



وفي هذا الصدد، قال أمين سر نادي الألعاب الشتوية الكويتي مشعل فليطح ان البطولة تقام بإشراف الاتحاد الدول لهوكي الجليد وشهدت في يومها الأول مستويات لافتة في ظل مشاركة منتخبات لها باع طويل باللعبة، مضيفا ان اللجنة المنظمة وفرت كافة الإمكانات لإنجاح البطولة فنيا وتنظيميا، لاسيما أنها تشهد حضور ممثلة الاتحاد الدولي. وتتواصل البطولة اليوم الاثنين بإقامة 3 لقاءات ضمن الجولة الثانية بمباراة تجمع منتخب لوكسمبورغ مع الامارات في الـ 12 ظهرا تليها مباراة ايرلندا مع كولومبيا في الـ 3.30 عصرا فيما تواجه الكويت منتخب أندورا في الـ 7 مساء.