يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة المقامة على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمشاركة منتخبات: الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، فلسطين، الأردن، العراق، سورية ولبنان.



وكان رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر قد افتتح البطولة مساء أمس الأول، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي جاسم قانصوه وأمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم ورئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري. وأشادت الوفود الآسيوية المشاركة بالتنظيم الجيد وحفل الافتتاح المميز وقوة المنافسة بين المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة. وشهدت منافسات اليوم الأول فوز الكويتية زينب عبدالله على الإماراتية فرح الحجي 2-0 وأيضا السعودية نورة النويس في مسابقة فردي السيدات تحت 17 سنة بنتيجة واحدة وهي 2-0، فيما خسرت الكويتية زينب سويد أمام اللبنانية هاجر هانير 0-2، وفوز الأردنية مرح عمر على الكويتية أنوار العنزي 2-0، والفلسطينية مريم أبوراه على الكويتية فاطمة دحام.



وفي فئة فردي الرجال تحت 17 سنة، فاز الكويتي عمر الشيباني على العراقي زكريا عادل، فيما خسر الكويتي عبدالعزيز الرشيدي من الإماراتي حميد المزروعي. وفي فئة الناشئين تحت 15 سنة للرجال، فاز الثنائي القطري علي العاشور وسيد حسن على الثنائي الكويتي خالد العوضي بندر الوصيص.



وفي فردي السيدات، فازت الكويتية دلال العوضي على السعودية منتهى العصيمي بنتيجة 2-0.