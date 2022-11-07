عبدالعزيز جاسم



قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر طلال نايف إن فريقه جاهز للمواجهة المهمة أمام التضامن في ختام القسم الأول من دوري زين الممتاز الخميس المقبل، مشيرا إلى أن «العنابي» يطمح الى تحقيق الفوز في أي مباراة يخوضها، لذلك يسعى من خلال مواجهة «ديربي الفروانية» إلى الحصول على النقاط الثلاث والتقدم نحو فرق الصدارة رغم قوة المنافس.



وأشار نايف إلى أن النصر سيفتقد خدمات 4 لاعبين وهم المهاجم النيجيري دينيس سيسوجه لإصابته في الظهر، وقد غادر إلى بلاده لاستكمال العلاج، وكذلك شاهين الخميس الذي يعاني إصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى إيقاف كل من المدافع السوري عمرو ميداني وزيد زكريا لتراكم البطاقات الصفراء، لافتا إلى أن الجهازين الإداري والفني لديهما الثقة الكبيرة بباقي اللاعبين وجاهزيتهم وظهورهم بشكل ومستوى يليق باسم الفريق.



وأكد أن مجلس الإدارة برئاسة خالد الشريدة لم يقصر مع الفريق من خلال الدعم المادي والمعنوي قبل وأثناء الموسم، إلا أن الحظ وعدم التوفيق في بعض المباريات ساهما بخسارة عدد من النقاط رغم المستوى الجيد الذي يقدمه «العنابي» منذ انطلاق الموسم، لذلك ندرك تماما أن النصر قادر على العودة واللحاق بفرق المقدمة خلال الجولات المقبلة.