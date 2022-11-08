شاركت وكيلة الإدارة في «الفتوى والتشريع» المستشارة نادية الدبوس مؤخرا في استقبال وفد قانوني من سلطنة عُمان الشقيقة لدى زيارته إلى الكويت ولقائه مع رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، برئاسة عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية د.محمد الزدجالي وعضوية كل من عضو مجلس الشورى العماني د.حمد بن حمدان الربيعي وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية.



وأكدت المستشارة نادية الدبوس عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وسلطنة عمان، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين الشقيقين وخاصة بين «الفتوى والتشريع» والجهات المماثلة لها في السلطنة، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده عمان في مختلف المجالات.



وأشادت الدبوس بجهود إدارة الفتوى والتشريع في دعم جهود الدولة القانونية في مختلف المجالات، خاصة صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الدوائر والجهات الحكومية، وأيضا مشروعات المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.



ولفتت إلى أهمية «الفتوى والتشريع» بقطاعاتها المختلفة: التشريع والفتوى والتظلمات والعقود والتحكيم والدور الذي تقوم به باعتبارها العقل القانوني للدولة، مشيرة إلى قيامها بالدفاع عن قضاياها في الداخل والخارج والرد على جميع التظلمات الإدارية الواردة اليها.وذكرت ان رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد يسعى باستمرار لتطوير آليات العمل داخل الإدارة واتباع سياسة الباب المفتوح مع الجميع بهدف تسريع إنجاز المعاملات والمساهمة في دعم الجوانب القانونية ودفع عجلة التنمية.