ندى أبونصر



نظمت مجموعة المرأة الدولية بالكويت بالتعاون مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية أمس فعالية ثقافية سياحية بعنوان «مملكة الحضارات» في فندق كراون بلازا.



وفي البداية، ألقت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وحرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي كلمة رحبت فيها بالضيوف، لافتة الى أن الأردن من أروع البلدان في الشرق الأوسط ومشهور بمواقعه الأثرية وطبيعته الخلابة، إضافة الى الفن المميز والحرف اليدوية والثقافة والمأكولات الشهية، مشيرة الى التنوع الجغرافي، حيث يعد موطنا لأقدم المدن والعجائب الطبيعية في العالم، مثل موقع المعمودية «المغطس»، ومدينة البتراء الجبلية الشهيرة وآثار جرش الرومانية القديمة، ومنطقة وادي رم الطبيعية المدرجة على قائمة «اليونسكو» والمعروفة باسم «وادي القمر»، مؤكدة ان الأردن أيضا بيئة سينمائية مهمة لصانعي الأفلام.



وأضافت شوقي: يعد البحر الميت من أروع المناظر الطبيعية والروحية في الأردن، وهو أدنى نقطة على وجه الأرض ويشتهر بمنتجات معادن مهمة جدا ومعروف بطينه الاسود لعلاج البشرة، مبينة أن الأردنيين شعب يتميز بالطيبة وكرم الضيافة، ولا ننسى احترامهم الكبير للترابط العائلي. بدوره، ألقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر لرئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على إتاحتهم الفرصة لسفارة المملكة لتنظيم يوم اردني، مسلطا الضوء على العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والكويت، حيث احتفل البلدان العام الماضي بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية. وتابع أبو شتال: تم تعزيز هذه الروابط التاريخية من خلال اتفاقيات تعاون متعددة تغطي جميع جوانب الشؤون التجارية والاقتصادية والثقافية، وقد نمت بشكل أقوى بمباركة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مما ساهم في تمهيد الطريق للعديد من أوجه التعاون. من جهتها، قدمت عقيلة السفير الأردني منار كريشان عرضا تناول الجوانب الثقافية والسياحية التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عرض فيلم وثائقي غطى المواقع السياحية والأثرية والدينية الإسلامية والمسيحية إضافة الى أغان فلكلورية أردنية، وتطرقت الى الموقع المميز للمملكة وقربها من الكويت مما يتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين في الكويت لزيارة الأردن لاسيما ان الرحلات الجوية اليومية بين البلدين تبلغ العشرات.