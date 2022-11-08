قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح واضحة بضرورة الاهتمام والرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



جاء ذلك في بيان صحافي امس عقب اجتماع الوزيرة البغلي مع أعضاء الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي.



ودعت الوزيرة وفق البيان إلى النظر بالمطالب والاحتياجات التي قدمها أعضاء الجمعية والتعامل معها وفق القانون والقرارات المنظمة، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم هذه الفئة.