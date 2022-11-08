أشاد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب بموقف الكويت الدائم تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وإيمانها بعدالة القضية ورفض الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير طهبوب على هامش افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني الـ 55 المقام بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في جمعية الخريجين والذي يستمر باستقبال الجمهور حتى نهاية الأسبوع.



وأكد ان الكويت «دائما ومنذ عشرات السنين تقدم الدعم بكل أشكاله وأنواعه بدون مقابل وهذا ما يميز الكويت التي ليس لها أية أجندة سياسية في دعم القضية الفلسطينية»، مبينا ان «الشعب والحكومة وأصحاب السمو أمراء الكويت المتعاقبين يدعمون الدولة والشعب الفلسطيني حبا لهم وإيمانا بعدالة قضيتهم».



وقال ان هذا المعرض يسلط الضوء على التراث والأعمال الحرفية اليدوية الفلسطينية التي هي جزء أساسي ورئيسي للهوية الفلسطينية خصوصا التطريز الفلسطيني أو (الخليلي) الذي دخل ضمن قائمة التراث الإنساني الفلسطيني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عام 2021.



وأضاف ان هذا المعرض الذي يجمع بين العديد من الفنون والأعمال اليدوية والحرفية من تطريز وملابس تقليدية يتضمن ركنا خاصا للكتب والأعمال الأدبية الفلسطينية وركنا للمأكولات التقليدية الفلسطينية من أيادي المتطوعات، مشيرا إلى ان إرث وتاريخ وثقافة فلسطين «هو أقدم بمئات السنين من وجود الاحتلال الإسرائيلي».



وثمن طهبوب دور المتطوعات الكويتيات اللاتي شاركن زميلاتهن الفلسطينيات في إقامة وتنظيم وإحياء هذا المعرض.



وأشاد بالتعاون والتبادل الثقافي بين الدولتين وخصوصا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يستقبل منذ إعادة افتتاح السفارة الفلسطينية عام 2013 في الكويت جميع الأفكار والمبادرات الثقافية من قبل السفارة، مشيرا في هذا الصدد إلى اختيار الكويت ضيف شرف في أولى مشاركاتها ضمن معرض فلسطين للكتاب عام 2016 والذي حظي باهتمام بالغ من دور النشر والمثقفين الكويتيين.



وذكر ان فبراير المقبل سيشهد ضمن احتفال الكويت بأعيادها الوطنية أسبوعا ثقافيا فلسطينيا بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سيحمل عشرات الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة.