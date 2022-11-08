العوضي: المصداقية وتوحيد الخبر من أهم مميزات الإعلام الرسمي حتى لا يفقد مصداقيته أمام جمهوره المتلقي

الغريب: نتصدى للشائعات والأخبار الكاذبة بالتواصل على مدى 24 ساعة حتى لا نترك للظروف والمصادفات أي دور غير صحيح

عبدالهادي العجمي



أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع العميد الركن بحري محمد أبل العوضي أن وسائل الإعلام في الوقت الراهن أصبحت تلعب دورا مهما ورئيسيا في جميع المجالات ولها التأثير على جميع الشرائح المجتمعية.



جاء ذلك خلال الورشة الإعلامية التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع تحت عنوان «التواصل الإعلامي بين الإعلام العسكري ووسائل الإعلام المدنية الحكومية والخاصة في الدولة»، بحضور جميع المختصين بالإعلام في المؤسسات العسكرية ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة.



وقال العميد العوضي ان الجمهور المستهدف بالرسالة الإعلامية اليوم يختلف عن جمهور السابق، فجمهور اليوم على درجة عالية من الثقافة، فالتطور التكنولوجي الذي واكبه اصبح يساعده على البحث عن المعلومة بوسائل مختلفة ومن جهات متعددة وأصبحت لديه القدرة على التمييز بين الغث والسمين مما يتلقاه من الوسائل الإعلامية المختلفة، ومن هنا كانت المصداقية وتوحيد الخبر من اهم مميزات الإعلام الرسمي حتى لا يفقد مصداقيته أمام جمهوره المتلقي.



ولفت العوضي الى أن الورشة ستتم من خلالها مناقشة اهم الأمور التي من شأنها تطوير العلاقة بين وسائل الإعلام الرسمية وجمهورها المتلقي والسعي الى توثيق العلاقة بين الطرفين، كما هي الحال بتطوير العلاقة بين وسائل الإعلام الرسمية المختلفة سواء العسكرية أو المدنية.



واختتم العوضي قائلا: وفقكم الله في ورشتكم هذه وبارك في جهودكم لما فيه مصلحة وطننا العزيز الكويت الحبيبة.



ونقل تحيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح للمشاركين في الورشة.



3 جلسات



وفي السياق نفسه، قال رئيس فرع الإعلام في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد ركن فهد محمد المطيري إن الورشة تهدف إلى تفعيل وزيادة التواصل الإعلامي بين المؤسسات العسكرية ووسائل الاعلام المختلفة، مشيرا الى ان الورشة تتكون من 3 جلسات، الأولى استعراض كل جهة عسكرية إعلامية تجربتها في التواصل مع وسائل الاعلام، والجلسة الثانية نقاشية بين ممثلي الجهات المشاركة المدنية والعسكرية، والثالثة التوصيات والمقترحات لزيادة التعاون الاعلامي العسكري.



الصالح العام



من جهته، قال المقدم عثمان الغريب من ادارة الإعلام الامني في وزارة الداخلية إنه أصبحت هناك أخبار وشائعات تنتشر مضادة للعمل في الوزارة يجب التصدي لها والتعامل معها بالتوضيح والتبيان، لأن الإعلام يجب ان يكون متواصلا 24 ساعة في اليوم حتى لا نترك للظروف والمصادفات والمفاجآت أي دور غير صحيح ولا حقيقي بل نحن الإعلاميين الرسميين في الوزارة يجب علينا إصدار المعلومة الحقيقية التي تصب في منفعة وصالح البلاد والجمهور.



وأضاف: بالنسبة للأحداث اليومية نتعامل مع الحدث بالتنسيق العام بين المؤسسة العسكرية الإعلامية في وزارة الداخلية ووزارة الإعلام خاصة في التعامل مع الأحداث الجسام، كما مر معنا في تفجير مسجد الصادق منعا لأي شائعة مغرضة ومخربة.



وأضاف: هناك تعاملات أخرى للأحداث اليومية كحوادث المشاجرات اليومية ويتم التنسيق في الجهات والقنوات الإعلامية في وزارة الداخلية وعليه تتخذ جهات الاختصاص في الوزارة عملها وإجراءها بشكل روتيني حاسم مع كل الأحداث.



وأوضح: التعامل مع الجمهور والشائعات والأحداث وفق التقليد القديم هذا في السابق أما اليوم فهناك وسائل تواصل على مدار الساعة في كافة الإدارات التي تلامس حياة الناس اليومية، لكن ليست كل شائعة او مصدر معلومة نتعامل معها بذات الأسلوب، لأننا نرى ما هو مصدر المعلومة والشائعة هل هي أشخاص ام جهات ام مؤسسات إعلامية، وهذا الأمر نضع له حدا إن كان غير صحيح.



ردود وافية



بدوره، قال العقيد الركن فهد سعد العجمي من الحرس الوطني ان دور والحرس الوطني يتابع الإعلام على مدار الساعة ويقوم بمتابعة الأوضاع الخاصة بالحرس والرد على كل ما له علاقة بالحرس الوطني وعمله الاداري والميداني هدف للصالح العام.



وحاليا بالنسبة لآلية النشر نتعامل مع الجهات الإعلامية الخاصة عبر التواصل والردود السريعة والوافية المعلومة والتي تغطي الحدث من جميع جوانبه حتى لا نترك خطأ مجالا يؤثر في وصول المعلومة الصحيحة.



وأوضح ان تجاوب وسائل الإعلام في نشر الأخبار الخاصة بالحرس الوطني عال جدا ونحن لا ننشر إلا أخبارا خاصة بعلمنا وفق توجهات الإدارة العليا للحرس ونتعامل مع الإشاعات بشكل حاسم ولا نترك المجال لها لكي تؤثر سلبا في الرأي العام.



كما نقوم بإبراز إنجازات الحرس الوطني عبر نشر الأخبار الخاصة به في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بعد كتابته بالشكل المطلوب والحقيقي.



وفي سياق متصل، عبر المقدم راشد الهلفي من قوة الإطفاء العام عن شكره للجهات القائمة على هذه الورشة، مؤكدا ان الإعلام في الجهات العسكرية لديه رؤية يود إيصالها للجمهور على مختلف وسائل الاعلام، لذلك نتعامل مع الجميع وفق مسطرة واحدة خاصة في الرد على الشائعات حفظا للأمن المجتمعي حيث اننا مطالبون بتسليط الضوء على ردة الفعل لعدم ترك المجال للشائعة وتركها تعيث في الرأي العام، مشيرا الى ان المجتمع معرض لأي ردة فعل من شأنها إرباكه لكن الإعلام الرسمي في الجهات العسكري يقوم بدوره الحقيقي لكي تكون الشفافية والحقيقة والمعلومة الصادقة هي المعيار القائم لأجل سير المجتمع بالشكل الطبيعي والروتيني دون اي مشاكل.



وأكد إقامة حملات توعوية دائمة مع الجمهور ومع مختلف الأعمار لخلق جسد واحد ما بين الجهات الاعلامية والجمهور لأجل الصالح العام.



وجاءت في توصيات الورشة تسهيل الحصول على تصاريح لمقابلة الرتب العليا وإنشاء المواد الإعلامية المرسلة ذات جودة عالية ليتم نشرها بطريقة صحيحة، ودراسة تسهيل إجراءات الحصول على النشر عبر الدرون الإعلامي ومشاركته في الفعاليات العسكرية والعمل على عقد عدة ورش تجمع الإعلام العسكري والمدني وعقد ورش مستمرة وتدريب إعلامي لتبادل الخبرات.



وإنتاج أعمال إعلامية مشتركة «عسكرية ومدنية» وورشة التواصل الإعلامي بين الإعلام العسكري ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة في الدولة.